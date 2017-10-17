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(Görüntülü Haber) Kadınlardan müftülük yasasına tepki eylemi

Uğur AYAZSIN/İSTANBUL,(DHA)-İÇERİSİNDE 'Müftülere resmi nikah yetkisi' barındıran yasa tasarısının meclisten geçmesini istemeyen kadınlar, tepki için Kadıköy'de oturma eylemi yaptılar

17 Ekim 2017 22:44

Uğur AYAZSIN/İSTANBUL,(DHA)-İÇERİSİNDE \'Müftülere resmi nikah yetkisi\' barındıran yasa tasarısının meclisten geçmesini istemeyen kadınlar, tepki için Kadıköy\'de oturma eylemi yaptılar.

Kadıköy Kalkedon Meydanı\'nda saat 18.00 toplanan yaklaşık 70 kadın, Müftülere nikah kıyma yetkisi verecek olan Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının meclise sunulmasına tepki gösterdiler. Kadınlar, meclisten geçirileceğini iddia ettikleri yasanın toplum için faydalı olmayacağını öne sürdüler.

Üzerinde \'müftülük yasası geri çekilsin\', \'Birlikte güçlü\' yazılı pankartlar açan grup bir süre slogan attı. Oturma eylemi yapan kadınlar tepki göstermek için bağırarak ses çıkarttılar. 

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