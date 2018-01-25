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(Görüntülü Haber) Kadınlardan askerlere ev yemeği

Kilis'te kadınlar tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerler için evlerinde yemek hazırladı

25 Ocak 2018 19:50

Kilis\'te kadınlar tarafından Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli askerler için evlerinde yemek hazırladı. Kadınlar, yaptıkları ev yemeklerini, Kilis Valiliği önünde düzenlenen törenle binbaşı Ünal Avkan\'a teslim etti. Törende konuşan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, kentteki hayatın normal seyrinde devam ettiğini belirterek, düşen roketlerin vatandaşları korkutamayacağını kaydetti. Vali Tekinarslan, Kilisin kadını erkeği tek vücut olmuştur. Ordumuzun her daim yanındadır. Ellerinden ne gelirse ortaya koymasının çabasındalar. Askerimizin, ordumuzun Allah\'a hamdolsun her türlü ihtiyacı devletimiz tarafından karşılanıyor. Hiçbir eksiklikleri yok. Silahtan cephaneye barınmadan yiyeceğe kadar hiçbir eksiklikleri yok. Kilisli hanımlar el emeğiyle civanmert delikanlılara bizim de ikramımız olsun diye böyle bir davranış sergilediler. Biz de bunu alıp cephe hattında ülkesi için, vatanı için, milleti için, insanlık için savaşan askerlerimize ulaştıracağız dedi. Yemekleri teslim alan Binbaşı Ünal Avkan da, vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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