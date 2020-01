(Görüntülü Haber) Kadınlar okuma-yazmayı öğrendi

Bülent DİKTEPE KARABÜK,(DHA) KARABÜK\'te Belediye Sosyal Yaşam Merkezleri\'nde kurs gören 500 kişi okuma-yazma sertifikası aldı. Karabük Belediyesi tarafından 27 mahalleye yapılan 23 sosyal yaşam merkezinde Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde okuma-yazma kursu düzenleniyor. 8 yıldan bugüne kadar 500 kişi kurs sonunda okuma ve yazmayı öğrenerek sertifikalarını aldı. Yeni Mahalle Sosyal Yaşam Merkezi\'nde okuma-yazma kursu gören 6 çocuk annesi 55 yaşındaki Arife Murat, Okuma yazma kursu açılıyormuş dediler bizde geldik buraya. Okuyoruz Allahımıza şükür. Hiç harf bilmiyorduk. Hepsini öğrendik. Ama henüz harfleri tam olarak birleştiremiyorum. Onu çalışıyorum şimdi. Biraz daha kursa gelmem ve okumam lazım. Eşim evde okumam yazmam konusunda yardımcı oluyor. Bilemediğim zaman kızıyor. \'Şimdiye kadar niye okumadın\' diyor. Ben 16 yaşında evlendim. Kaç sene olmuş evleneli ama bana \'Niye okumadın genç kız iken\' diyor. Ben de \'Kaç sene oldu, sen okutsaydın\' diyorum. Allah razı olsun. Şimdi kursa git ve öğren diyor. Kendiside yardımcı oluyor. Mahallemizde okuma yazma bilmeyen çok. Çok istiyorlar okumayı yazmayı ama imkan bulamadıkları için gelemiyorlar. Yine de hepsine \'Gelin gidelim, biz bir harf bilemiyorduk şimdi öğreniyoruz\' diyorum dedi. 4 çocuk annesi 67 yaşındaki Sevim Bezirci ise, Elektrik, su faturalarını yatırırsın, hastaneye gidersin, doktor kapılarını öğrenirsin. Her zaman biz yanında olamayız\' dediler. Kursta hocalarımız çok yardımcı oluyor. Kurstan sonra da eşim ile birlikte ders yapıyoruz. Bilemediğim şeyleri bana söylüyor. Bilemediğim zaman da kızmıyor. Belediye başkanımız buraya geldiğinde kendisine \'Biz daha harfleri öğrenemedik, biz yine kurs istiyoruz\' dedik. Allah razı olsun bu sene yine açtı. Bu sene biraz daha iyiyiz diye konuştu. 4 çocuk annesi 63 yaşındaki Ayşe Yılmaz\'da şunları söyledi Biz cuma sıralarına gidiyorduk. \'Dua et\' diyorlardı. Ben dua edemiyordum. Okumaya gideceğim dedim. Allah\'a şükür şimdi okuyorum. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Okuyorum ama yazamıyorum. Yazmayı da istemiyorum. Bende şeker, tansiyon, kolestrol var. Yazmayı kafam almıyor BELEDİYE BAŞKANI VERGİLİ\'BİR KİŞİ BAŞVURMUŞ OLSA BİLE SINIF AÇIYORUZ\' Belediye Başkanı Rafet Vergili bütün mahallelere sosyal yaşam merkezi yapmak hedeflerinin olduğunu söyleyerek, Şu anda 27 mahallemiz 23 sosyal yaşam merkezimiz var. 2 mahallenin birleşmiş olduğu bazı mahallelerimiz sosyal yaşam merkezini ortak kullanıyor. Bu merkezlerde her türlü eğitim hizmetleri, kuran kursları, okuma yazma kursları veriliyor. Ama bizim üstüne durmuş olduğumuz en önemli hadise okuma yazma kursları. Bu kurs için 1 kişi başvurmuş olsa bile sınıf açıyoruz. Biz bu şekilde bugüne kadar 500 kişiye okuma yazma sertikası verdik. Bu nüfusumuza göre iyi bir rakam. Okur yazarlık oranını Karabük\'te yükseltmiş oluyoruz dedi.