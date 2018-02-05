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(Görüntülü Haber) Kadınlar, Mehmetçik için yün çorap, bere ve eldiven ördü

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde Aile Destek Merkezi kursuna katılan kadınlar, Suriye'nin Afrin kentinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen, 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için yün çorap,

05 Şubat 2018 19:15

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ\'ın Karakoçan ilçesinde Aile Destek Merkezi kursuna katılan kadınlar, Suriye\'nin Afrin kentinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için yün çorap, bere, boyunluk ve eldiven ördü. Karakoçan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde açılan Aile Destek Merkezi kursiyerleri, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerler için, 3 gün içerisinde 120 bere ve boyunluk, 20 eldivan ve 65 el örgüsü yün çorap ördü. Kadınların ördüğü malzemelerle ilgili bilgi veren Aile Destek Merkezi Koordinatörü Ayşe Bulut, \"Bütün kursiyerlerimiz, \'Seve seve yaparız\' dedi. Bunun üzerine hemen işe koyulduk. 3 gün içerisinde 120 bere, boyunluk, 20 eldiven ve 65 el örgüsü yün çorap bir araya getirdik. Kursiyerlerimiz, 2\'şer ve 3\'er severek, isteyerek her ilmekte dua ederek bere ve boyunlukları ördü. Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatında görev alan askerlerimiz sınırda gözlerini kırpmadan, bizler için şehadeti göze alarak, vatanımızı korumak için operasyondalar. Onlara destek olmak, anne sıcaklığını göstermek için bere, boyunluk ördük ve yöresel el örgüsü olan yün çorapları Afrin\'deki askerlerimiz için çeyiz sandıklarımızdan çıkardık. Afrin\'de askerlerimizin fedakarlığı karşısında bizim yaptığımız hiçbir şey. Gerçekten duygulanmamak elde değil. Hepsine minnet, şükran borçluyuz. Askerlerimizin ihtiyacı olduğu için değil, bizim onların yanında olduğumuzu hissettirmek için, bir anne şefkatinin gücünü göstermek için ördük. Onlara bu şekilde mesaj vermek istedik. Askerlerimizin hepsi bu vatanın evlatları, onlara Karakoçan Aile Destek Merkezi annelerinden selam, sevgiler gönderiyoruz\" dedi. Kaymakam Mehmet Kocabey de kadınların bu davranışlarını taktir ederek, kursiyer kadınlara teşekkür etti.

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