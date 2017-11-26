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(Görüntülü Haber) KADINLAR, İSTİKLAL CADDESİ'NDE KADINA KARŞI ŞİDDET PROTESTO ETTİ(Ek görüntüyle geniş haber)

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde Beyoğlu'nda 2 bin kadın, kadınlara yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini protesto

26 Kasım 2017 00:33

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü\'nde Beyoğlu\'nda 2 bin kadın, kadınlara yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini protesto etti. 


 

25 Kasım Kadın Platformu ve çeşitli kadın dernekleri ile sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla İstiklal Caddesi\'nde bir araya gelen yaklaşık 2 bin kadın, kadınlara yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde yaşanan kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Tünel Meydanı\'nda 18.00\'de toplanan kitleler, Galatasaray Meydanı\'na doğru yürüyüşe geçti. \'Devlet şiddetine itaat etmiyoruz, hayatlarımızdan da mücadelemizden de vazgeçmiyoruz\' pankartı açılan yürüyüşe CHP\'li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker ile HDP\'li Pervin Buldan\'da katıldı. Hollanda Konsolosluğu önüne kadar yürüyen grup burada basın açıklaması okundu.  


 

Türkçe , Kürtçe ve Arapça okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü\'nde, Türkiye\'nin ve dünyanın dört bir yanında ayağa kalkan kadınlarla beraber bir kez daha sokaklardayız. Sadece bugün değil 1 yıldır neredeyse aralıksız kentlerin meydanlarında itiraz ediyoruz, direniyoruz. Hayatlarımızı çevreleyen, olağanlaştırılmaya çalışılan erkek şiddetine, olağanüstü halle kadın düşmanlığının dozajını arttıran devlet şiddetine, faşizmin her türlü uygulamasına karşı susmamaya, itaat etmemeye devam ediyoruz. Boşanıp boşanmayacağımız, doğurup doğurmayacağımız ve kaç çocuğu nasıl doğuracağımız bizim kararımızdır. Çocukların velayetini kimin alacağını, hangi mahallenin imam hatip okuluna mecbur edileceklerini, hangi topraklarda, hangi savaşta ölmeleri gerektiğini, haysiyetli bir biçimde gömülüp gömülmeyeceklerini belirleyen sisteminize itaat etmiyoruz. 


 

Basın açıklamasının ardından toplanan kadınlar, buradan ayrıldı.

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