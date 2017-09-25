(Görüntülü Haber) Kadınlar hem kendileri hem bisikletlerini süsleyip tur attı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Alanya İlçesi’nde günlük yaşamda bisiklet kullanımına dikkati çekmek amacıyla kadınlar hem kendileri hem bisikletlerini süsleyerek bisiklet turu düzenledi.



Atatürk Caddesi üzerindeki Atatürk Anıtı’nın önünde bulunan meydana toplanan kadınlar bisikletlerini süsledi. Bisiklet kullanımına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen bisiklet turunda kadınlar, polis eşliğinde yaklaşık 6 kilometre pedal çevirdi. Sahil boyunca pedal çeviren kadınların bazıları tek bazıları ise çocuklarıyla katıldı. Etkinlik Tosmur Mahallesi’nde son buldu.



“ÇOK YAKIŞIYOR”



Etkinliği organize eden Ahmet Uçankuş, Alanya’da böyle bir eksiklik olduğunu ve talep üzerine bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Uçankuş, “Hanımlara bisiklet kullanmak çok yakışıyor. Günlük kıyafetleriyle bu işi nasıl götürürüz dedik ve gerçekleştirdik. Devamı da olacağını düşünüyorum. Henüz ismini bile koymadığımız bir grup bu. İlerleyen günlerde bir araya tekrar geleceğiz. Haftalık turlarımız da olacak beylerin de bizlere katılacağını umut ediyorum” dedi.



DAHA ÇOK BİSİKLET YOLU



Etkinliğe katılan ve 30 yıldır bisiklete bindiğini söyleyen Hülya Karadayı, Alanya\'da daha çok bisiklet yolu olması gerektiğini belirtti. Karadayı, “Daha önce İzmir\'de de yaşadım. İzmir bu konuda çok duyarlı bir şehir ve neredeyse her caddede bisiklet yolu bulunuyor. Alanya\'da da daha çok bisiklet yolu olmalı. Bunun dışında otomobil ve motosiklet sürücülerinden bizlere karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruz” diye konuştu.