(Görüntülü Haber) Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın sahibi Olympiakos oldu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

SALON: TVF Cengiz Göllü



HAKEMLER: Armando Simbari (İtalya), Peter Hoger (Slovakya)



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Dimitrova, Leys, Belien, Nilay Karaağaç, Fatma Yıldırım, Merve İkbal Albayrak (Aylin Sarıoğlu, Nuran İnce, Ergül Avcı Bytsenko, Cansu Aydınoğulları)



OLYMPIAKOS: Poll, Lamprousi, Christodoulou, Niemer, Giota, Hippe (Konomi, Kokkinaki)



SETLER: 25-23, 20-25, 18-25, 16-25



SÜRE: 111 dakika (30, 27, 27, 27)





Kadınlar CEV Challenge Kupası\'nda şampiyon Olympiakos oldu. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanmasına karşın Yunan ekibine evinde 3-1 kaybeden Bursa BŞB ise ikinci oldu.



Kadınlar CEV Challenge Kupası’nda final etabının rövanş mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda Yunanistan temsilcisi Olympiakos SFP Piraeus’yi ağırladı. Mücadeleye iyi başlayan ve ilk teknik molaya 8-4 önde giren Bursa BŞB, Nilay Karaağaç’ın da etkili oyunu sonrası aradaki farkı korudu ve ikinci teknik molayı da 16-10 önde geçti. Stephanie Niemer ile sayılar bularak aradaki farkı azaltan konuk ekip karşısında temsilcimiz, Emiliya Dimitrova’nın bitirdiği sayı ile ilk seti zorlansa da 25-23 kazanmasını bildi.



İkinci sete iyi başlayan taraf Olympiakos olurken, bu bölüme Georgia Lamprousi ve Styliani Christodoulou üzerinden oyun kuran konuk ekip, ilk teknik molayı 8-6, ikinci teknik molayı da 16-12 önde geçen taraf oldu. Bursa BŞB, Nilay Karaağaç’ın elinden bulduğu sayılarla rakibine direnmek isterken, oyun üstünlüğünü ele geçiren Olympiakos bu seti ise 25-20 kazanarak setlere denge getirdi.



Üçüncü setin ilk bölümlerinde de daha etkili olan Yunanistan temsilcisi, 8-5’lik skor avantajıyla girdiği ilk teknik molanın ardından ritmini buldu. Karşılıklı sayıların görüldüğü bu bölümde ikinci teknik molaya da 16-12 üstün giren Olympiakos bu seti de yine Lamprousi’nin etkili oyunu sonrası 25-18\'lik skorla rahat kazandı.



Dördüncü sete ise istekli başlayan Bursa BŞB, ilk teknik molaya 8-7 önde girdi. Ancak sonrasında oyundan düşen temsilcimiz, rakibine skor avantajını kaptırırken ikinci teknik molaya da 16-14 geride girdi. Sonrasında Olympiakos ritmini buldu ve bu seti 25-16, maçı da 3-1 kazanarak şampiyon oldu.



Maçın ardından konuk takım oyuncuları büyük sevinç yaşarken, Bursa Büyükşehir Belediyespor oyuncularında hüzün hakimdi.