(Görüntülü Haber) 'Kadından kahveci olmaz' dediler, tepkileri azmiyle yendi

İlker KILIÇASLAN- Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinin kırsal mahallelerinden Kemaliye\'de, ailesinin işlettiği kahvede 4 yıl önce \"Kadından kahveci olmaz\" olmaz sözlerine rağmen çalışmaya başlayan Günnaz Çetinkaya (34), hem kendi mahallesinde hem de çevre mahallelerdeki kadınlara rol model oldu. Alaşehir\'in kırsal Kemaliye Mahallesi\'nde ailesinin işlettiği \'Çetinkaya Kahvehanesi\'nde kimi zaman çay ocağının başına geçen, kimi zaman müşterilere çay ve kahve dağıtan Günnaz Çetinkaya, mahallesinin sevilen yüzü oldu. 4 yıl önce Antalya\'da büyük bir otelde garsonluk yapan Günnaz Çetinkaya, babası Ramazan Çetinkaya (56) ve annesi Güler Çetinkaya\'nın (55) ısrarı üzerine memleketi Kemaliye Mahallesi\'ne döndü. Ailesinin işlettiği kahvede işe başlayan Günnaz Çetinkaya, ilk olarak mahalle erkeklerinin tepkisini çekti. Mahallenin erkeklerinin \"Kadından kahveci olmaz. Kadın kahvecilik yapamaz\" eleştirilerine rağmen Çetinkaya, 4 yıllık gayretinden sonra mahallenin sevilen yüzü haline geldi. \'İLK ZAMANLARDA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİM\' Antalya\'da büyük bir otelde garsonluk yaptığını anlatan Çetinkaya, şöyle dedi: \"Daha sonra turizmciliği bırakıp, ailemin yanına gelerek kahvede hayatımda yeni bir dönem başlattım. İlk olarak kırsal mahallede bir kahvede kadının çalışmasına çok tepki oldu. Sadece erkeklerin yoğun olduğu bir yerde bir kadının çalışması tepki çekti. Babama \'Kızını buralarda çalıştırma\' gibi baskılar oldu. Bana \'Sen burada çalışamazsın\' dediler. Ancak azim ve çalışkanlığım ile bu düşünceleri aştım. Zorluklara rağmen kahveye gelenlerin kafasındaki bu düşünceleri sildim. Artık Kemaliye Mahallesi\'nde sevilen kadın kahvecisi haline geldim.\" HAYALİ, KENDİ İŞYERİNİ AÇMAK Çetinkaya, turizm sektöründe ve ailesinin işyerinde edindiği deneyimi sahil kıyısında açacağı kendime ait bir işletmede müşterilerime sunabilmeyi amaçladığını anlatırken, \"Bu hayalimi gerçekleştirmek için çabalayacağım. Hayalime emin adımlarla ilerleyeceğim\" dedi. Kadının toplumdaki önemine de değinen Çetinkaya, kadının başaramayacağı iş olmadığına dikkat çekerek, \"İnsan yeter ki istesin. Bir kadın her yerde çalışabilir. Kadın her işi başarabilir ve üstesinden gelebilir. Ben bunu yapabiliyorsam, tüm kadınlarımızda toplumun farklı alanlarında farklı işleri yapabilirler. Yeter ki istesinler\" dedi. \'KIZIM ROL MODEL OLDU\' Çetinkaya\'nın babası Ramazan Çetinkaya ise kızının ilk zamanlarda mahallede tepki gördüğünü, ancak çalışkanlığı ve azmiyle artık rol model haline geldiğini dile getirdi. Çetinkaya, şöyle konuştu: \"Kızımın çalışmasını çok seviyorum. İlk zamanlarda sıkıntı yaşıyorduk. Özellikle mahallenin erkekleri tepki gösteriyordu. Ancak, azmi ve çalışkanlığıyla bu tepkileri yendi. Müşteriler ona alıştı. Gençlere ve kadınlara örnek olacak davranış sergiliyor. Yanımızdaki mahallede bir kahvede, kızımı örnek alan bir kadın çalışmaya başladı. Mahallemize hem de çevremizdeki mahallelerde rol model haline geldi. Kendisiyle gurur duyuyorum.\" Müşteriler de Günnaz Çetinkaya\'dan memnun olduklarını ve çalışkanlığı ile mahallenin gençlerine örnek olduğunu ifade etti.