(Görüntülü Haber) Kadına şiddetin nedenleri bu yelkenlide

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan ve yeni ufukları simgeleyen ahşap yelkenliyi, Birleşmiş Milletler’in kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddeti sona erdirmeyi hedefleyen ‘Dünyayı Turuncuya Boya’ hareketi kapsamında tülle kapladı. Kuruma gelenlerin, kadına şiddetin 4 nedeni olarak gösterilen ayrı renkleri iliştirerek bir çeşit ankete katılmaları sağlandı. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü\'nün etkinlikleri kapsamında, göreve kısa süre önce başlayan Avcılar Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Ebru Baydak bir proje geliştirdi. Proje ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women) dünya çapında organize ettiği “25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü’ nedeniyle farkındalık yaratılması, aynı zamanda ilçede oturanların kadına şiddetin nedenleri konusunda görüşlerini yansıtacak anket için farklı bir yol denendi. Halk Eğitimi Merkezi’nde eğitici ve öğrencilerle birlikte yapımına katkıda bulunduğu, yeni ufuk, umut, hayalleri sembol eden ahşap bir yelkenliyi Avcılar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ne yerleştiren Baydak, BM’nin kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddeti sona erdirmeyi hedefleyen ‘Dünyayı Turuncuya Boya’ hareketi kapsamında yelkenliyi turuncu tül ile kaplattı. ‘Kadına şiddet insanlığa ihanettir’, ‘Kadına şiddete karşı buradayım de’ sloganlarını kullanarak #kadinasiddetekarsiburadayimde hashtag’i ile kampanya başlattı. Yelkenlinin ilerlemesini engelleyen unsurun şiddet ve baskı olduğu göz önüne alınarak şiddet ve baskıya neden olduğu değerlendirilen eğitim (eflatun), psikoloji (Siyah), gelenek-görenek (kırmızı) ve ekonomik (Yeşil) unsurları simgeleyen renkli ile kurdeleler hazırlandı. Çalışanların ardından işleri için gelenler, kendilerine göre kadına şiddetin hangi unsurdan kaynaklandığını düşündüklerini sembolize eden kurdeleyi yelkene iliştirmeye başladı. Kampanyayı sosyal medyada görerek gelemeyenler de #kadinasiddetekarsiburadayimde hashtag’ine tweet attıklarında onun yerine seçtiği renkte kurdele takılıyor. Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, bu projeye ‘eğitim’ seçeneğini simgeleyen kurdeleyi iliştirerek katılırken, anket sonucunda proje ekibinin kadına şiddet konusunda önleyici çalışma yapacağını söyledi. İlgi gören kampanyaya AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Ali Burak Tepe de partili kadın belediye meclis üyeleri ile katıldı.