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(Görüntülü Haber) KADIN VE GENÇLERE SİYASET ÇAĞRISI

Haber: Burak GEZEN- Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Adalet Kurultayı'nın ikinci gününde özel olarak hazırlanan çadırlarda kadınlar ve gençlerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, s

27 Ağustos 2017 18:07

Haber: Burak GEZEN- Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)Çanakkale\'de Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Adalet Kurultayı\'nın ikinci gününde özel olarak hazırlanan çadırlarda kadınlar ve gençlerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasette daha fazla bulunmaları için onlara çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, \"Bu Adalet Kurultayı\'nda kadınlarımız için özel bir bölüm ve panel açıldı. Burada konuşacaksınız, tartışacaksınız. Sizden sadece bir isteğim var. Daha fazla siyasette yer alın. Daha fazla kararlı olun. Daha fazla mücadele edin. Beklemeyin birisi bize alan açacak diye. Kendiniz mücadele edin. Sizlerin mücadelesi bu toplumun mücadelesi olacak. Sizin mücadeleniz demokrasi mücadelesi olacak\" dedi. \'Uluslar arası Sosyalist Gençlik Örgütleriyle Söyleşi\'nin yapıldığı Gençlik Çadırı\'nı da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, \"Ben gençlerin ve kadınların daha fazla, daha güçlü siyasete ilgi göstermelerini istiyorum. Gençler, şu kenara çekilse de bize biraz alan yaratsa, diye beklemesin. Hayır, alanı siz kendiniz yaratacaksınız. Birileri size altın tabak içinde, siyaseti ikram etmez. Siyaseti siz kendiniz mücadele ederek alacaksınız\" diye konuştu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ardından da Adalet Kurultayı kapsamında sabah bölümünde düzenlenen \'Seçimde Adalet\' konulu panele dinleyici olarak katıldı.

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