(Görüntülü Haber) Kadın operatörün kepçesiyle gösterisine yoğun ilgi

Tolga YILDIRIM- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da düzenlenecek iş makineleri fuarının tanıtım toplantısında operatör Ayşe Çaylı\'nun kepçesiyle yaptığı gösteri sürüşü, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Ekonomik sorunlar nedeniyle eğitimini yarıda bıraktığını belirten Çaylı, çoban babasının aldığı kepçeyi sürme hevesiyle operatörlüğe başladığını söyledi. Antalya\'da 4-7 Ekim\'de ANFAŞ Fuar Merkezi\'nde açılacak CMEXPO İş, İnşaat Makinaları ve Ekipmanları Fuarı\'nın tanıtım toplantısı düzenlendi. ANFAŞ\'ta gerçekleştirilen toplantı kapsamında 8 yıldan bu yana operatörlük yapan 27 yaşındaki Ayşe Çaylı, kepçesiyle gösteri sürüşü yaptı. Tanıtım toplantısına katılanların meraklı bakışlarıyla kepçesini çalıştıran Çaylı, gösterisiyle büyük ilgi gördü. Genellikle erkeklerin kullandığı ağır iş makinesini kolaylıkla kullandığı gözlenen Çaylı, \"Benim için kepçe kullanmak otomobil kullanmaktan daha kolay\" dedi. OKUYAMAYINCA KEPÇE OPERÖTÜRÜ OLLUŞ Çobanlık yaparak geçimini sağlayan ailenin kızı olduğunu belirten Çaylı, ekonomik sorunların yetersiz olmasından dolayı eğitimini bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Hayvancılıkla uğraşan babasının aldığı iş makinesini 19 yaşında kullanmaya başladığını anlatan Çaylı, şöyle dedi: \"8 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Babamın makinesiyle öğrendim, şimdi bir şirkette çalışıyorum. Genelde erkek mesleği, zorlukları da var. Çok iyi tepki aldığım da oluyor, şaşkınlıkla karşılayanlar da. İlk defa kadın kepçe operatörü görenler oluyor ama yaptığım işi beğenince bana güveniyorlar. Otomobil kullanamam belki ama sürekli kullandığım için kepçe sürmek daha kolay. Kepçe operatörlüğünde daha öğreneceğim çok şey. Başka bir iş de yapamam zaten. İmkansızlıktan dolayı okuyamadım. 8\'inci sınıfta okulu bıraktım.\" FUARDA YERLİ İŞ MAKİNELERİ SERGİLENECEK Tanıtım toplantısında fuar organizatörü Utku Bengisu, tamamına yakını Türkiye\'de üretilen iş makinelerinin fuarda yer alacağını vurguladı. Türkiye\'den farklı ülkelere ihracat yapan 204 firmanın fuara katılacağına dikkati çeken Bengisu, \"Antalya\'ya, Türkiye\'ye ilk defa ayak basacak Afrika\'nın 22 ülkesinden önemli ziyaretçiler fuara gelecek. Türk iş makinesi sektörünün dünyada rakibi olan firmaların 400 temsilcisi fuara katılacak. Türkiye\'nin 29 ilinde üretim yapan firma temsilcileri yer alacak. Yerli imalatçının katılımı şartıyla gerçekleştirdiğimiz fuarda, yerli teknolojiyi gözler önüne sermeyi hedefliyoruz. Türkiye iş makinesi sektöründe dünyada 11, Avrupa\'da 4\'üncü en iyi pazara sahip. Fuarda Türkiye iş makineleri sektörünün yerli malı haftasını kutlayacağız\" dedi. AFRİKA\'DAN SEKTÖR TEMSİLCİLERİ KATILACAK Fuarın danışma kurulu başkanı Faruk Aksoy iş makineleri sektöründe 200 bine yakın imalatçı, 750 bin çalışan olduğunu söyledi. Türkiye\'nin 120 ülkeye ihracat yaptığını anlatan Aksoy, Afrika ile 2003\'te 5 milyar dolar olan ticaretin 20 milyar dolara ulaştığını dile getirdi. Aksoy, Türk müteahhitlerin Afrika\'da 58 milyar dolarlık ticaret hizmeti verdiğine değindi. ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı da iş makineleri sektöründeki fuara ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.