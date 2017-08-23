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(Görüntülü Haber) Kadın öğretmene 'uçan tekmeli' saldırı anı kamerada

Ömer KOÇ/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun İlçesi'nde, alkollü oldukları belirtilen 5- 6 kişilik grup, pansiyondaki 2 öğrenciyi dövüp öğretmen Özgen Adıyeke'ye saldırdı

23 Ağustos 2017 18:57

Ömer KOÇ/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Göksun İlçesi\'nde, alkollü oldukları belirtilen 5- 6 kişilik grup, pansiyondaki 2 öğrenciyi dövüp öğretmen Özgen Adıyeke\'ye saldırdı. Saldırganların kadın öğretmene uçan tekme atması, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, geçen 17 Ağustos gecesi, Göksun Fen Lisesi Pansiyonu\'nda meydana geldi. Yetiştirme ve Destekleme Kursu için pansiyonda kalan öğrencilere, alkollü oldukları öne sürülen 5- 6 kişilik bir grup saldırdı. Sesleri duyan yönetici öğretmen Özgen Adıyeke, aşağıya indi. Bu sırada gruptan biri öğretmene yumrukla saldırdı. Yüzüne aldığı yumrukla sendeleyen kadın öğretmene hemen ardından bir başkası uçan tekmeyle saldırdı. Bunun üzerine öğrenciler öğretmen Adıyeke\'yi korumak için araya girdiler ve T.A. ile Ü.S. adında 2 öğrenci gruptakiler tarafından tartaklandı. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Göksun Fen Lisesi\'nde görevli matematik öğretmeni Ögden Adıyeke ve pansiyonda kalan öğrenciler, saldırganlardan şikayetçi oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Halit Demirtaş, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını belirterek, \"Alkollü 5- 6 kişilik bir grup pansiyona geliyor. Öğretmen arkadaşımız sesler üzerine aşağıya indiğinde saldırıya uğruyor. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı ve öğretmenimiz de şikayetçi oldu\" dedi. KAMERALAR KAYDETTİ Tüm bu yaşananlar pansiyonun güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde gruptakilerin öğrenciler dövüp öğretmen Adıyeke\'ye de uçan tekme attıkları görülüyor. Öğretmenin darbeyle yere düştüğü de görüntülerde yer alıyor.

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