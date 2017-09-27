(Görüntülü Haber) Kadın mühendisten 3 yerli pamuk tohumu

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü\'nde görevli yüksek ziraat mühendisi Ayten Dolançay, 3 yeni yerli pamuk tohumu ıslah etti. Ziraat mühendisi Ayten Dolançay ve mesai arkadaşlarınca ıslah edilen tohumlara, \'Ceykod 193\', \'Ceykod 340\' ve \'Ceykod 366\' adı verildi. Yeni tohumların ekildiği pamuk tarlasında, Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Semih Karademir ve Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Abdullah Çil ve Ayten Dolançay incelemelerde bulundu. Hasat edilmeyi bekleyen pamukların arasında konuşan Ayten Dolançay, Türkiye\'de yetiştirilen pamukların yüzde 30 yerli, yüzde 70 oranında yabancı tohumlardan elde edildiğini söyledi. \'PAMUKTA SÖZ SAHİBİ OLMALIYIZ\' Dolançay, Enstitü olarak özel sektör temsilcileriyle birlikte yeni tohum ıslahı için yoğun bir çaba gösterdiklerini anlatırken şöyle dedi: \"Yerli tohumun yaygınlaşması için çaba gösteriyoruz. Yabancı tohumlar için dışarıya hayli fazla para ödüyoruz. Bu nedenle yerli tohumculuğun ilerlemesi için çaba gösteriyoruz. Islah edilen yerli tohumlarla pamukta söz sahibi olmak istiyoruz. Özel sektörle iş birliğiyle daha iyi yere geleceğiz. Bu güne kadar ticarete konu olan 6 ıslah çeşidimiz var. Islah çalışmalarımızda erkenci çeşitlerin randımanı, lif ve verim kalite yönünden çalışırken aynı zamanda renkli lifli pamuklar üzerinde de çalışmalar yapmaktayız.\"