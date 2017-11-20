(Görüntülü Haber) Kadın hakimden sanık öğretmene tepki: Öğretmenseniz katlanacaksınız. Yoksa bu işi yapmayacağız

Serpil KIRKESER /İSTANBUL, (DHA) ESENLER\'de bulunan bir ilkokulda okuyan 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki H.S.S.\'yi kitapla darp ettiği iddia edilen öğretmen Nadir D. (51) hakim karşısına çıktı. Sanık Nadir D. olay günü kitapla sınıf içerisinde dolaştığını belirterek, “Bir ara kitap çocuğun gözlüğüne değmiş. Ben de çocuğu alarak öğretmenler odasına götürdüm. Pansuman yaparak bantladım. Kesinlikle kasıtlı olarak vurmadım\" dedi. Sanık Nadir D. “Çocuklar zaten hareketliydi…\" şeklindeki sözlerine hakim tepki gösterdi. Hakim Vijdane Bayram da “Öğrenciler tabi ki hareketli olacaklar. Öğretmenseniz onlara da katlanacaksınız. Ben de bir saattir insanları dinliyorum. Yoksa bu işi yapmayacağız\" ifadelerini kullandı. SANIK: KESİNLİKLE KASITLI OLARAK VURMADIM Bakırköy 29. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Nadir D. ve mağdur H.S.S. ile mağdurun babası Remzi S. ile annesi Songül S. hazır bulundu. Sanık Nadir D. savunmasında, “Olay tarihinde sınıf içerisinde elimde kitapla dolaşıyordum. Bir ara kitap çocuğun gözlüğüne değmiş. Baktığımda gözünün altında hafif bir kanama vardı. Hafif bir şeydi ciddi bir şey değildi. Hafif bir çizikti. Ben de çocuğu alarak öğretmenler odasına götürdüm. Pansuman yaparak bantladım. Sınıfa geri döndük. Kesinlikle kasıtlı olarak vurmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum\" dedi. Sanık Nadir D. “Çocuklar zaten hareketliydi…\" sözlerine hakim de “Tabi ki hareketli olacaklar. Öğretmenseniz onlara da katlanacaksınız. Ben de bir saattir insanları dinliyorum. Yoksa bu işi yapmayacağız\" ifadelerini kullandı OĞLUM ÖĞRETMENİNİN KİTAPLA YÜZÜNE VURDUĞUNU Şikayetçi Songül S. de olay günü hastanede olduğunu belirterek , \"Oğlumun öğretmeni olan sanık beni telefonla aradı. Oğlumun basit bir yalanmasının olduğunu pansuman yaptıklarını söyledi. Ben de öğretmenine çocuğa iyi davranmasını okuldan soğumamasını gerektiğini yazdım. Bunun üzerine o da beni arayarak, \'Sorun yok, ancak okula gelmeniz lazım. Yaraya dikiş gerekebilir\' dedi. Ben de çocuğu hastaneye götürdüm. Yara baya açık bir yaraydı. Plastik cerraha götürerek dikiş attırdık. Oğluma nasıl olduğunu sorduğumda sıranın sıkışık olduğunu, kaleminin yere düşmesi nedeniyle almak için eğildiğini, bunun üzerine öğretmenin yanına gelerek çenesinden sıkmak suretiyle yüzüne kitapla vurduğunu canını çok yandığını ve kan aktığını söyledi. Ben sanıktan şikayetçiyim\" dedi. Baba Remzi S. de sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. “YARALAMANIN KASTEN MEYDANA GELDİĞİ BELLİDİR\" Şikayetçilerin avukatı Şahin Baran da mağdur öğrencinin yüzünde halen iz olduğunu belirterek, iz yönünde rapor aldırılmasını istedi. Avukat Baran, “Darbenin geliş yönü itibariyle yukarıdan aşağıya doğru geldiği bellidir. Yaralamanın taksirle değil, kasten meydana geldiği bellidir\" diye konuştu. Hakim Vijdane Bayram, duruşma salonunda mağdur öğrenci H.S.S.\'yi yanına çağırdı ve yüzüne de yakından baktı. ADLİ TIP İZİN KALICI OLUP OLMADIĞINI İNCELEYECEK Mahkeme, mağdur öğrencinin Adli Tıp Kurumu\'na gönderilerek yüzündeki izin sabit iz olup olmadığı konusunda rapor aldırılmasına karar verdi. Mağdurun pedagog eşliğinde ifadesinin bir sonraki duruşmada dinlenilmesine hükmeden mahkeme duruşmayı Ocak ayına erteledi. İDDİANAME Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatılıyor: İlkokul 1. Sınıf öğrencisi olan H.S.S. yere düşen kalemini almaya çalıştı. Bu sırada sınıf öğretmeni şüpheli Nadir D. dersi dinlemediği gerekçesiyle H.S.S.\'nin sağ gözünün alt kısmına kitapla vurarak darp etti. Hastaneye götürülen H.S.S.\'nin göz altına dikiş atıldı. Olayın ardından soruşturma başlatan savcılık hazırladığı iddianamede, mağdurun sağ göz altında darbeye bağlı bir yaralanmanın olduğunun anlaşıldığını belirterek, şüphelinin yaşı küçük mağdura karşı kamu görevlisi sıfatından kaynaklı olarak nüfuzunu kötüye kullandığını belirtti. İddianamede şüpheli öğretmen Nadir D.\'nin “Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle çocuğa karşı silahla basit yaralama\" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyor. ADLİYE ÇIKIŞI AÇIKLAMA Adliye çıkışı açıklama yapan Avukat Şahin Baran, duruşmada yaşananları anlattı. Anne Songül S. de öğretmenin görev yapmasının kendisini rahatsız ettiğini kaydederek, “Uzaklaştırma alması gerekiyordu. Halen görev yapıyor. Öğretmenlik yapıyor. Başka çocuklara olmasın diye ben mahkemeye başvurdum\" diye konuştu.