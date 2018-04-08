T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Kadın güreşçiler Alanya'da karşılaştı

Engin ANAKALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

08 Nisan 2018 23:22

Engin ANAKALANYA (Antalya), (DHA)
ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.
Atatürk Spor Salonu\'nda gerçekleşen şampiyonanın ikinci gününde 10 sıklette final müsabakaları yapıldı. Final müsabakalarında 50 kiloda Evin Demirhan, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 55 kiloda Elif Yanık, 57 kiloda Melika Öztürk, 59 kiloda Ece Tekin, 62 kiloda Derya Bayhan, 65 kiloda Aslı Tuğcu, 68 kiloda Buse Tosun, 72 kiloda Beste Altuğ ve 76 kiloda Ayşegül Özbeğe şampiyon oldu.
Müsabakaların ardından ödül töreninde Gazipaşa Kaymakamı ve Alanya Kaymakam vekili Nurullah Kaya, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, TGF Asbaşkanı Mustafa Çakır, TGF Genel Sekreteri Tahir Yılmaz dereceye giren sporculara madalya verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Engin ANAKALANYA Antalya DHA ANTALYA AlanyaYaş Altı Kadınlar Türkiye GüreşAtatürk Spor SalonuFinalEvin DemirhanZeynep YetgilElif YanıkMelikaEce TekinDerya BayhanAslı TuğcuBuse TosunBeste AltuğAyşegül

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24