T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Kadın futbolcular kışa aldırmadılar

Yaşar KAPLAN / YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA) - YÜKSEKOVA Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'na 3-0 yenildi

22 Ocak 2018 20:35

Yaşar KAPLAN / YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA) - YÜKSEKOVA Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı\'na 3-0 yenildi. Amatör Lig\'de mücadele eden Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası\'nın ilk maçında, evinde konuk ettiği Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı ile ilk maçını yaptı. Karla kaplı Yüksekova Şehir Stadı\'nda oynanan mücadele Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı\'nın 3-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi. Öte yandan Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, 31 Ocak Çarşamba günü Van Yolspor Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar KAPLANYÜKSEKOVAHakkariDHAYÜKSEKOVA Belediyespor Kadın Futbol Takımı Hakkarigücü Kadın Futbol TakımıAmatör LigYüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı Yıldız Kızlar TürkiyeHakkarigücü Kadın Futbol TakımıKarla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24