(Görüntülü Haber) Kadın futbolcular kışa aldırmadılar

Yaşar KAPLAN / YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA) - YÜKSEKOVA Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı\'na 3-0 yenildi. Amatör Lig\'de mücadele eden Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası\'nın ilk maçında, evinde konuk ettiği Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı ile ilk maçını yaptı. Karla kaplı Yüksekova Şehir Stadı\'nda oynanan mücadele Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı\'nın 3-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi. Öte yandan Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, 31 Ocak Çarşamba günü Van Yolspor Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak.