(Görüntülü Haber) Kadın Doktor, Hakkari'yi ve yaşanan zorlukları videoda anlattı

Behçet DALMAZ / HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ Devlet Hastanesi\'nde bir yıldır görev yapan Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Asude Uzdu, Hakkari\'yi ve yaşadığı zorlukları, sosyal meydyada paylaştığı \'Neden Hakkari\' adlı video ile anlattı. Kentin ulaşım, su, elektrik gibi bir çok sorununu espirili bir dille anlatan Dr. Uzdu\'nun paylaştığı video kısa sürede yüzlerce kez izlenirken, doğuda görev yapan doktorların \'Hizmet puanı\'na da dikkat çekmek istediğini söyledi.



Hakkari Devlet Hastanesi\'nde görev yapan Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Asude Uzdu, kente geldikten sonra yaşadıklarını cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Yolların durumunu, ulaşımda yaşanan sıkıntıları, düğünleri, sosyal yaşamı gözlemleyip görüntüleyen Dr. Uzdu, daha sonra bunları derleyip, kemaranın karşısına geçip espirili bir dille anlatmaya başladı. 6 dakika 46 sanyelik videosuna \'Neden Hakkari\' adını veren Dr. Uzdu, bunu da sosyal medya yayınladı. Dr. Uzdu\'nun videosu ve anlattıkları kısa sürede yüzlerce kez izlendi.



\'HİZMET PUANIMIZ BATIYLA AYNI\'



Dr. Asude Uzdu hem kenti, hem de yaşadıklarını anlatmak istediğini, zor şartlar altında görev yaptıklarını, buna rağmen batıda görev yapan doktorlarla aynı hizmet puanı aldıklarını belirterek, buna dikkat çekmek için böyle bir video YuoTube hesabında paylaştığını anlattı. İzmir\'den Hakkari\'ye geldiğini Dr. Uzdu şunları söyledi:



\"1 yıl önce Hakkari’ye Fizik Tedavi uzmanı olarak atandım. Bu süre zarfında bu şehirde yaşamanın zorluklarını gözlemledim. Bunlardan bahsetmek için de bir video paylaştım. Hakkari, Türkiye’de herhangi bir yere bir Avrupa şehri kadar uzak maalesef. Bizler buraya çok uzak yerlerden geliyoruz. Bu ulaşım zorluklarını, şehirde yaşadığımız zorlukları anlatmak ve hekimlerin burada hangi şartlarda çalıştığını göstermek istedim. Burada zorunlu hizmeti bitirdikten sonra maalesef batıda İç Anadolu ya da herhangi bir bölgede görev yapan meslektaşlarımızla aynı hizmet puanı alıyoruz. Buna dikkat çekmek için böyle bir paylaşım yaptım.\"