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(Görüntülü Haber) Kadın avukatlardan 'pembe ajanda' tepkisi

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN Barosu'nca 2018 yılı için özel hazırlanan turkuaz ajandalar, erkek avukatlara, pembe ajandalar ise kadın avukatlara dağıtıldı

06 Kasım 2017 17:13

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN Barosu\'nca 2018 yılı için özel hazırlanan turkuaz ajandalar, erkek avukatlara, pembe ajandalar ise kadın avukatlara dağıtıldı. Ajanda renklerinin farklı olması üzerine kadın avukatlardan \'cinsiyetçilik\' tepkisi geldi. Yazılı başvurularının, yönetim kurulu tarafından gündeme alınmaması sonucunda Baro Başkanı Ali Er\'in makamına gelen kadın avukatlar, isimlerine özel gönderilen pembe ajandaları iade etti. Kadın avukatların tepkisi karşısında şaşıran ve amaçlarının avukatlara \'jest yapmak\' olduğunu söyleyen Er, cinsiyet ayrımcılığının akıllarından dahi geçmediğini ve yanlış anlaşıldıklarını belirtti. Makam odasında duruma tepkilerini dile getiren kadın avukatlar, ajandalar hazırlanmadan önce kendilerine danışılması halinde bu tür sorunların yaşanmayacağını vurguladı. Kendilerinin mavi veya pembe bir dünyaları olmadığını belirten avukatlar, ayrımın tam da bu noktada başladığını savunarak, pembe ajandaları iade etti. Kadınlara destek olmak için gelen bazı erkek avukatlar da turkuaz ajandalarını geri verdi. Yanlış anlaşıldıklarını tekrarlayan Başkan Er ise \'\'Bu ajandalarda \'cinsiyet ayrımcılığı\' kastımız yok. Bunu herkes biliyor, kendileri de ifade etti zaten. Tamamen özenerek, hazırladık. Arkadaşlarımıza güzel bir ajanda bastıralım istedik. Baro tarihinde ilk defa yapıldı. Yüzde 95\'i güzel olduğu yönünde görüş belirtti. Az önceki arkadaşlarımız gibi farklı düşünenler de bu yönde hareket ediyor. Saygı duyuyoruz. Özellikle söylüyorum, bizim kastımız yok. Arkadaşlarımıza özen verdik, isimlerine özel ajanda ve kalem hediye ettik\'\' dedi.

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