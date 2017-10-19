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(Görüntülü Haber) Kadın arkadaşının babasını öldüren zanlı adliyede

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, birlikteliklerine karşı çıkan kadın arkadaşının babası 57 yaşındaki İksan Sahran'ı başına demir su borusuyla vurarak öldüren 34 yaşındaki H

19 Ekim 2017 17:40

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'da, birlikteliklerine karşı çıkan kadın arkadaşının babası 57 yaşındaki İksan Sahran\'ı başına demir su borusuyla vurarak öldüren 34 yaşındaki H.K., adliyeye sevk edildi. Yalıkavak Mahallesi\'ndeki bir sitede bahçıvanlık yapan H.K., 5 yıl önce, 13 yaşında bir kız çocuğu bulunan ve eşinden boşanan 34 yaşındaki H.S.\'ye aşık oldu. H.K., H.S. ile arkadaşlığını zamanla ilerletti. İddiaya göre, H.S.\'nin babası işçi emeklisi Sahran, bu birlikteliğe başından itibaren karşı çıktı. Sahran, H.K.\'dan kızının peşini bırakması istedi. H.K., geçen 16 Ekim\'de Sahran\'ın, kızı H.S. ile yaşadığı Gökçebel mevkisindeki eve gidip, niyetinin ciddi olduğunu söyleyerek, kızıyla birlikteliklerine onay vermesini istedi. Bunun üzerine, aralarında tartışma çıktı. Tartışma uzayınca Sahran\'ın, H.K.\'yı evinden kovup, dışarı çıkarmak istemesi üzerine kavga çıktı. Öfkesine hakim olamayan H.K., eline geçirdiği demir su borusuyla evli ve 2 çocuk babası Sahran\'ın başına vurup, kaçtı. Sahran, başına aldığı darbeyle kızının gözü önünde yere yığıldı. H.S.\'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Özel Bodrum Acıbadem Hastanesi\'ne kaldırılan Sahran, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis tarafından yakalanan H.K., emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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