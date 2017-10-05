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(Görüntülü Haber) Kadıköy'de trafik kazası: 1 ölü

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA Kadıköy'de karşıdan karşıya geçen kadına otomobil çarptı

05 Ekim 2017 12:11

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA Kadıköy\'de karşıdan karşıya geçen kadına otomobil çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken çarpan aracın sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçtı. Olay saat 00.30 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Atatürk Caddesi\'nde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçen Kader Bala\'ya (51) çevreyolu yönünde seyreden plakası alınamayan araç çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve asayiş ekipleri Bala\'nın hayatının kaybettiğini belirledi. Kaza sırasından Bala\'nın yanında bulunan arkadaşı Ramazan Çubukçu, arkadaşına kamyonunun çarptığını iddia etti. Çubukçu bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Bala\'nın cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu\'na götürüldü. Polis Bala\'nın ölümüne sebep olan aracın sürücüsünü yakalamak için çevrede bulunan kameraları incelemeye aldı.

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