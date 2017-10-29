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(Görüntülü Haber) Kadıköy'de öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı (1)

Uğur AYAZSIN / İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

29 Ekim 2017 19:42

Uğur AYAZSIN / İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY\'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz için ikindi vakti Üsküdar Şakirin Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi.

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