(Görüntülü Haber) Kadıköy'de öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı (1)
Uğur AYAZSIN / İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
29 Ekim 2017 19:42
Uğur AYAZSIN / İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY\'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz için ikindi vakti Üsküdar Şakirin Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi.
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