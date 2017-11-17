T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kadıköy'de kazaya neden olduğu öne sürülen rögara dubalı önlem

Cengiz ÇOBAN  / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de dün bir kişinin öldüğü kazaya neden olduğu öne sürülen yol seviyesinden yüksek rögara bugün dubalı önlem alındı

17 Kasım 2017 19:04

Cengiz ÇOBAN  / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY\'de dün bir kişinin öldüğü kazaya neden olduğu öne sürülen yol seviyesinden yüksek rögara bugün dubalı önlem alındı.



Kadıköy Fikirtepe\'de dün akşam Selim Kürşat Erdoğan aracıyla 10 metre yükseklikten çevreyoluna uçtu. Yol seviyesinden oldukça yüksekte olduğu görülen rögar kapağının neden olduğu iddia edilen feci kazada 47 yaşındaki  Selim Kürşat Erdoğan hayatı kaybetti.



Kazaya neden olduğu öne sürülen rögar kapağına bugün dubalı önlem alındığı görüldü. Rögarın üstüne ışıklı uyarı dubası konuldu. Yolu kullanan sürücüler, çevredeki şantiyelerden şikayet ederken \"Can güvenliğimiz yok\" dediler.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CengizDHA KADIKÖYKadıköy FikirtepeSelim Kürşat ErdoğanYolKürşat ErdoğanKazayaRögarınYolu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24