(Görüntülü Haber) Kadıköy Belediyesi Nazım Hikmet'in şiirlerini caddelere yazdı 

İSTANBUL, (DHA) - USTA şair Nazım Hikmet?in şiirleri doğum günü öncesi Kadıköy Moda Burnundaki caddeye yazıldı. \'Güzel günler göreceğiz\' ile umudu, \'Sana söylemek istediğim en güzel söz\' ile sevgiyi anlatan dörtlükler yolu Moda?ya düşenlere yol arkadaşlığı yapmaya başladı.

\'Nazım Hikmet Her Yerde\' sloganı şairin ölüm yıldönümü öncesi Ali Suavi Sokak?ta bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi?nin duvarlarına ve Moda Caddesi?ndeki bloklara asılan şiirlere yenileri eklendi. Usta şairin şiirleri doğum günü olan 15 Ocak öncesi Kadıköy Moda Burnu?ndaki kaldırım taşlarına döşendi.

KADIKÖY BELEDİYESİ?NDEN ?YAŞAYAN SOKAKLAR PROJESİ?

Kadıköy Belediyesi?nin ilçede yaşamış sanatçıların eserlerini yaşadıkları sokakta yaşatmak, böylece sanatçıların ve eserlerinin bilinirliğini arttırmak üzere başlattığı \'Yaşayan Sokaklar Projesi\' Nazım Hikmet şiirleri ile sürüyor. 2016 yılında başlayan \'Yaşayan Sokaklar Projesi\' kapsamında ilk çalışma Caferağa Mahallesi, Cemal Süreya Sokak?ta yer alan Cemal Süreya\'nın yaşadığı evin önünde yapılmıştı. Proje kapsamında Özdemir Asaf, Fazıl Hüsnü Dağlarca?nın şiirleri yaşadıkları sokakların kaldırım taşlarına yazılırken Cem Karaca?nın heykeli yapılmıştı. Proje \'Güneşi İçenlerin Türküsü, Kerem Gibi, Memleketimden İnsan Manzaraları\' ve daha pek çok şiiri ile edebiyatımıza damgasını vuran Nazım Hikmet ile devam ediyor.