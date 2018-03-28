(Görüntülü Haber) Kadehlere insan karikatürü çiziyor 

Bursa\'da yaşıyan 27 yaşındaki Nurseda Arıtürk, insanların karikatür çizimlerini kahehlere işleyerek hem sanatını ortaya koyuyor hem de hediyelik eşya olarak satışını yapıyor.

Bursa\'da özel bir GSM şirketin çağrı merkezin de çalışan ve boş zamanların da karikatür çizerek kendine hobi edinen Nurseda Arıtürk, Türkiye\'de bir ilke imza attı. Kağıda çizdiği karikatürlerin yanı sıra, kadeh ve bardakların üzerine insanların karikatürlerini işleyen ve hediyelik eşya olarak satan Arıtürk, yoğun talep olmasından dolayı yetişemiyor. Çocukluktan bu yana resim çizmeye merakı olduğunu belirten Arıtürk, yaptığı karikatürlü kadehleri Türkiye\'nin dört bir yanına hediyelik eşya olarak satıyor.

TÜRKİYE\'DE OLMAYAN BİR ŞEYİ YAPMAK MUTLU EDİCİ

Boş zamanlarında karikatür çizdiğini daha sonra da böyle bir teknik geliştirerek kadehlere çizim yaptığını belirten Arıtürk, Yaklaşık bir yıldır kadehlere karikatür çiziyorum. Aslında 1 yıl önce keşfettim ve yapmaya başladım. Şuan Türkiye\'de bunu yapan yok. Türkiye\'de olmayan birşeyi yapmak beni mutlu etti. Önce bir kaç deneme yaptım. Denemelerin ardından başarılı olduğumu gördüm. Karikatürleri çizebilmek için insanlardan fotoğraf alıp, kıyafetleri ve saçları gibi belirli özelliklerini karikatürize ederek kadehlere işledim. dedi.

TALEP YAĞIYOR

Bu işe önce hobi olarak başladığını belirten Nurseda Arıtürk, Evde kendi kendime birşeyler çizerek başladım. Daha sonra insanların bana fotoğraflarını göndererek taleplerine üzerine işledim, İnsanlar, ailesinin, eşlerinin, çocuklarının hatta evcil hayvanlarının fotoğraflarını yollamaya ve kadeh siparişi vermeye başladı. Bu sürede bende kendimi geliştirdim. Hobi olarak başladığım bu işte hem sanatımı gerçekleştiriyorum hemde para kazanıyorum. Karikatür işlediğim kadehleri 50 liradan satışa sunuyorum. Siparişlerini alan insanlardan aldığım geri dönüşler beni mutlu ediyor. Zahmetli bir uğraş, hata yapma şansımız yok. Siparişi aldığım bir kadehi tamamlamam 5 saati bulabiliyor. diye konuştu.