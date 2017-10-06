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Sağlık

(Görüntülü Haber) Kadavradan karaciğer nakliyle hayata tutundu

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da 7 aydır karaciğer nakli bekleyen 54 yaşındaki Gültekin Başer, kadavradan nakledilen organla yaşama tutundu

06 Ekim 2017 17:15

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA\'da 7 aydır karaciğer nakli bekleyen 54 yaşındaki Gültekin Başer, kadavradan nakledilen organla yaşama tutundu. Başer, \"Her gün düzenli spor yapardım. Muayene olmaya da tempolu yürüyüş yaparak gitmiştim. Ameliyat öncesi hayatıma döneceğim için sevinçliyim\" dedi. Antalya\'da bir kamu kurumunda çalışan Gültekin Başer\'e, 7 ay önce siroz teşhisi konuldu. Başer\'i tedavi eden doktorlar, karaciğer nakli gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı Karaciğer Nakil Bekleme Listesi\'ne dahil edilen Gültekin Başer, 15 gün önce beyin ölümü gerçekleşen A.E.\'den alınan karaciğerin kendisine nakledilebileceği telefonu üzerine Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi\'ne geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, kadavradan alınan karaciğeri, yaklaşık 10 saat süren başarılı bir operasyonla Başer\'e nakletti. Karaciğer nakledilen Gültekin Başer, durumunun iyi olduğunu, sağlığının yerine geleceğine inandığını belirtti. Kendisine, \'Kadavradan karaciğer bulundu, gelebilir misiniz?\' diye sorulduğunu ve hastaneye gelerek ameliyat olduğunu anlatan Başer, \"Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü ilk çağrılmam sonrasında karaciğer nakli oldum. Her gün düzenli spor yapardım. Muayene olmaya da tempolu yürüyüş yaparak gitmiştim. Yeniden ameliyat öncesi hayatıma döneceğim için sevinçliyim. Bağış yapan aileye minnet borcum var. Yaşamını kaybedenin mekânı cennet olsun. Bundan sonra ben de gönüllü bağışçı olacağım. Tüm ailemi ve yakınlarımı organ bağışına teşvik edip, herkesi orgen bağış gönüllüsü yapacağım\" diye konuştu. Prof. Dr. Bülent Aydınlı, operasyonun çok başarılı geçtiğini, hastanın sağlık durumunun çok iyi olduğunu, karaciğer fonksiyonlarının düzeldiğini belirtti. Hastanın kısa süre sonra taburcu edileceğini söyleyen Prof. Dr. Aydınlı, \"Karaciğer naklinden önceki süreçte, siroz hastalığı ve buna bağlı çeşitli hastalıklarla da mücadele ediyordu. Karaciğer nakliyle hem siroz hem diğer hastalıkların tedavisini yaptık. Bu tip durumlarda en önemli şey karaciğer naklinden hemen sonra başladığımız, ameliyat sonrası ve ömür boyu kullanacağı ilaçlar. Onun dışında aralıklı kontrollerine gidip gelecek. Rutin yaşamına devam etme açısından kontrolleri dışında ek bir problemi, yükü olmayacak\" dedi.

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