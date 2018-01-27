(Görüntülü Haber) Kaçkarlar'da helikopterli kayak sezonu açıldı

Muhammet KAÇAR RİZE-DHA RİZE\'nin Kaçkar Dağları\'nda her yıl yapılan helikopterle kayak sporu heliski heyecanı bu yıl da başladı. 2 helikopterle 6 hafta sürecek spor için Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Rusya?dan heliski tutkunları Kaçkarlara gelmeye başladı. Bu heyecanı yaşamak isteyenler haftada 7 bin Euro\'yu gözden çıkarıyor.Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları\'nda yapılan heliski sporu bu yıl da başladı. Rize Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu\'nun izni ile başlayan ve Mart ayı ortasına kadar sürecek etkinlik için Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Rusya\'dan heliski tutkunları Ayder Yaylasına gelmeye başladı. Ayder Heliski firması tarafından 2 helikopterle gerçekleştirilen spor için sabah erken saatlerde helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılan sporcular, kayarak vadilere iniyor. Helikopterle tekrar zirveye bırakılan kayakçılar gün boyu zorlu ve dik yamaçlarda spor yapmanın keyfini yaşıyor. Bu heyecanı yaşamak isteyenler haftada 7 bin Euro ödüyor. GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE Vadiler boyunca inerek nefes kesen görüntülere imza atan kayakçılar, adrenalini artırmak için oluşturdukları çığla bile yarışıyor. Sporcuların sırtlarında taşıdıkları airbag özellikli çantalar, olası çığ altında kalınması halinde otomatik olarak açılıyor ve bir çadır görevi görüyor. Çantada bulunan GPS cihazı helikoptere sinyal gönderiyor, çığ altında kalsa bile sporcunun yeri kolaylıkla bulunuyor. Heliski yapılan bir helikopter ise acil müdahale için özel olarak donatıldı. Ambulans tipi helikopter olası olaylara müdahale için hazırlandı. \'6 HAFTA SÜRECEK\' Ayder Heliski Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Kayak Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Haşimoğlu heliski sporunun bölge ve ülkenin tanıtımına önemli katkılar sağladığını belirterek bu yıl Avrupa ülkelerinden gelecek 350 sporcuyu ağırlayacaklarını ifade etti. Haşimoğlu, 6 hafta sürecek etkinlikle ilgili tüm rezervasyonlar doldu. Bütün tedbirleri aldık. Güvenliği maksimum seviyede tutuyoruz. Helikopterlerin biri ambulans helikopter görevi görüyor. En olumsuz hava şartında sis olsa dahi olaylara müdahale edebiliyoruz dedi. Ayder Heliski şirketi ortağı There Gasser de uzun bir aradan sonra yeniden Kaçkarlara geldiklerini belirterek Avrupa\'dan gelecek heliski tutkunlarını ağırlayacaklarını ifade etti. 10 YILDA 3 BİN 500 SPORCU Kaçkar Dağları\'na son 10 yılda, aralarında Fransa, Almanya, İsveç, İspanya, İsviçre, Kanada, ABD ve Rusya\'nın da bulunduğu ülkelerden 3 bin 500\'e yakın sporcu geldi. Helikopterle dağların zirvesine bırakılan, ardından kayarak vadi boyunca inen sporcular büyük heyecan yaşadı. Dünyada, Alaska, Kanada, Alp Dağları\'nda yapılan heliski, Türkiye?de ise sadece Kaçkarlar\'da yapılıyor.