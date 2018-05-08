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(Görüntülü Haber) Kaçırıldığı öne sürülen kızkardeşler valeyeti olan annelerinde

BURSA (DHA) BURSA'da, Muhammed Nouha adılı Suriye'lin, eve gelen üç kadın tarafından kaçırdığını öne sürdüğü iki kızının velayetleri kendisinde olan İstanbul'da yaşayan anneleri Merve Kuttudur'da olduğu ortaya çıktı

08 Mayıs 2018 18:38

BURSA (DHA) BURSA\'da, Muhammed Nouha adılı Suriye\'lin, eve gelen üç kadın tarafından kaçırdığını öne sürdüğü iki kızının velayetleri kendisinde olan İstanbul\'da yaşayan anneleri Merve Kuttudur\'da olduğu ortaya çıktı. Suriye\'de devam eden iç savaştan sonra Bursa\'ya iki çocuğu ve eşi Merve ile gelen Muhammed Nouha, tekstil işi ile uğraşmaya başladı. Üç yıl önce eşinden boşanan Muhammed Nouha, mahkeme kararı ile kızları 6 yaşındaki Munteha ve 4 yaşındaki Meys\'i İstanbul\'a yerleşen anneleri Merve Kutdur\'a verdi. İddiaya göre iki yıl önce Merve Kutdur bakamadığını söylediği çocuklarını babalarına verdi.. Muhammed Nouha\'nın kızlarının evlerinde annesi ile kalırken zili çalan peçeli üç kadının ev sormak için içeri girip kızlarını kaçırdığını öne sürmesi soruncu araştırma yapan Bursa polisi, kız çocuklarının kaçırılmadığını kendilerini görmek için iki arkadaşı ile Bursa\'ya gelen annesi Merve Kutdur tarafından alınıp İstanbul\'a götürüldüğünü belirledi. Çocuklarının velayetinin kendisinde oluduğnu hatırlatan Merve Kutdur\'un polislere, kızlarımı görmeye gittim. boşandığım eşimin annesi bana, \'Kızlarını al. Biz bakamıyoruz\' dedi. Bende kızlarım ile İstanbul\'a geldim. deduiği öğrenildi. Yetkililer, kaçırma iddiasıyla ilgili yasal bir işlem yapılmadığınıda sözlerine eklediler.

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