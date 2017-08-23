(Görüntülü Haber) Kaçırıldığı öne sürülen 15 yaşındaki Sümenye bulundu

Fatih YILMAZ /TOKAT (DHA) - TOKAT\'ın Almus İlçesi\'nde yaşayan ve yalnız olduğu sırada komşu köyde oturan S.A. tarafından kaçırıldığı iddia edilen 15 yaşındaki Sümenye Aktaş ilçe yakınlarında bulundu. Genç kız ilk ifadesinde kendi rızasıyla gittiğini söyledi. Almus\'a bağlı Kolköy\'de yaşayan çiftçi Rıza-Kezban Aktaş çiftinin 6 çocuğunun en küçüğü Sümenye Aktaş, 7 gün önce ortadan kayboldu. Yaylaya çıkan Rıza ve Kezban Aktaş çifti, köylerindeki evlerine bıraktıkları kızlarını ertesi gün döndüklerinde bulamadı. Çift durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Genç kızı bulmak için arama yapılırken, aileye gelen telefon ile Sümenye\'yi, komşu Yuvaköy\'den 28 yaşındaki S.A.\'nın evlenmek amacı ile kaçırdığı ortaya çıktı. Aileyi arayan S.A. kendilerini aramaktan vazgeçerek, şikayetlerini geri almalarını istedi. Bu ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri S.A.\'yı bulmak için çalışma yaptı. İlk çalışmalarda S.A.\'ya ulaşılamadı. OTOMOBİLDE YAKALANDI Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri yapılan çalışmalar sonrasında S.A. ve Sümenye Aktaş’ın Almus ilçesindeki Tufantepe bölgesinde olduğunu tespit etti. Yer tespitinin ardından harekete geçen jandarma ekipleri S.A. ve Sümenye Aktaş’ı 60 SA 736 plakalı otomobilde yakaladı. S.A. ile kaçırıldığı öne sürülen Sümenye Aktaş, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Genç kızın ilk ifadesinde kendi isteğiyle S.A. ile gittiğini söylediği öğrenildi. Kızlarının bulunduğunu haber alan ailesi de İlçe Jandarma Komutanlığı\'na gitti. S.A. jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.