(Görüntülü Haber) Kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da otomobiliyle polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü, kovalamacayla yakalandı. Sürücü, ehliyetinin olmadığı için kaçtığını söyledi. Merkez Yüreğir ilçesi D-400 karayolunda saat 03.30 sıralarında devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine 31 SD 667 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak, ihtara uymayan sürücü, yoluna devam etti. Polis ekiplerinin peşine düştüğü otomobil, Girne Köprüsü\'nden Seyhan ilçesine geçiş yaptı. Buradan Fuzuli, Seyhan ve Debboy caddelerini geçip, Güney Kuşak Bulvarı\'na giren sürücü, Eminağa Caddesi\'nden ara sokaklara girdi. Sürücüsünün izini kaybettirmeye çalıştığı otomobil, polis araçlarına çarptı. Otomobil, Manisalı Alibey Caddesi\'ne çıkışta durduruldu. İsmi açıklanmayan sürücüsü ile yanındaki arkadaşı gözaltına alındı. Arkadaşıyla birlikte Hürriyet Polis Merkezi\'ne götürülen sürücü, ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyledi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.