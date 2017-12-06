(Görüntülü Haber) Kaçak tavuk kesimhanesine baskın

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriyeli sığınmacıların çalıştırdığı kaçak tavuk kesimhanesine baskın düzenledi. 500 kadar canlı ve 200 kilo kesilmiş tavuğa el konulurken, 5 Suriyeli gözaltına alındı. Kaçak tavuk kesimhanesi çalıştırıldığı ihbarı alan polis, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi\'nde bir iş yerine baskın düzenledi. İki katlı bir binanın alt katında canlı ve kesilmiş tavuklara rastlayan polis, yaptığı kontrolde kesimin kaçak olarak gerçekleştirildiğini belirledi. CANLI VE KESİLMİŞ TAVUKLAR AYNI ORTAMDA Suriyeli sığınmacıların çalıştırdığı tespit edilen iş yerinde, kesilmiş tavuklar ile canlı tavukların bir arada tutulması dikkat çekti. Kesilen tavuklara ait artıkların da kötü görüntü sergilediği işyerine gelen zabıta ekipleri ceza yazarken, 500 kadar canlı ve 200 kiloya yakın kesilmiş tavuk da İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tavuklarda herhangi hastalık olup olmadığı ise Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı inceleme sonunda belli olacak. SURİYELİ LOKANTACILARA SATIYORLARMIŞ Suriyeli sığınmacılar tarafından kaçak kesilen tavukların, yeni Suriyeli sığınmacılara ait lokantalara satıldığı, özellikle tavuk kıymasından yapılan kebaplarda kullanıldığı belirtildi. Kesimhanedeki 5 Suriyeliyi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.