T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kaçak sigaralar için yatağının altına gizli geçit yapmış

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, kaçak sigara satıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenleyen polisler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü

09 Şubat 2018 13:56

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, kaçak sigara satıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenleyen polisler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Evinin yatak odasında yatağın altındaki bazadan girilen gizli geçitte yapılan aramada 25 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak\'tan yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, A.Y.\'nin merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi\'nde bulunan evini takibe aldı. Kaçak sigaraları evine götüren A.Y.\'ye baskın yapıldı. Evde yapılan aramada, A.Y.\'nin yatak odasında yatağın altındaki bazanın içinden ulaşılan gizli geçit olduğu belirledi. Özel olarak yaptırıldığı belirlenen geçitte yapılan aramada 25 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigara dolu gizli geçidi gören polisler de şaşırdı. Gözaltına alınan A.Y.\'nin sorgusu sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHAKAYSERİEvininEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele KOMMüdürlüğüIrakHareketeMelikgaziOsmanlı MahallesiKaçakEvdeGözaltına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24