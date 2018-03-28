(Görüntülü Haber) Kaçak kazıda buldukları lahdi satmaya çalışan iki şüpheli yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Selçuk ilçesinde kaçak kazı yapan ve buldukları M.S. 3\'üncü yüzyıla ait olduğu belirlenen mermer lahdi 1 milyon 400 bin euro\'ya satmaya çalışan iki kişi yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arvalya mevkiinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı, bu kazı sonucunda toprak altında lahit bulunduğu ve yurtdışına kaçırılmak istendiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapıldığı belirlenen ve girişleri defineciler tarafından kamufle edilerek kapatılan iki çukur bulundu. Çukurların içinde yapılan incelemede ise 3 mezar odası bulunduğu, odaların birbirine tonozlu yapılarla bağlandığı, defineciler tarafından lahite ulaşmak için bu yapılara zarar verildiği ortaya çıktı. Operasyon kapsamında M.S. 3\'üncü yüzyıla ait olduğu belirlenen Efes tipi mermer lahit, insan iskeleti, pişmiş toprak gözyaşı şişesi, pişmiş toprak kase, mermerden taş sandık kapağı, kazma, kürek, kova, halat, hilti ve merdiven ele geçirildi. LAHİT İÇİNDE BİR AİLE BULUNDU Selçuk Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede lahit içerisinde aynı aileye ait olduğu değerlendirilen 7 yetişkin insan iskeleti, 3 çocuk iskeleti bulunduğu ve bu insan iskeletlerinden bir annenin 1 yaşındaki çocuğuna sarılı vaziyette gömüldüğü ortaya çıktı. Ayrıca lahit içerisinde cam şişe, pişmiş toprak kase, pişmiş toprak kandil, kemik iğne ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Selçuk Müze Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Tarihi eserleri 1 milyon 400 bin euro karşılığında Avrupalılara satmayı planladıkları belirlenen H.Ö. (45) ve A.S. (45) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.