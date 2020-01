(Görüntülü Haber) Kabataş'taki "Martı Projesi"'ne eleştiri davası

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) KABATAŞ\'taki Martı Projesi\'ne yönelik eleştirileri nedeniyle projenin mimarı Hakan Kıran\'ın, \"Mimarlık itibarını zedelediği\" gerekçesiyle hakkında bin TL\'lik tazminat davası açtığı İnşaat Mühendisi Prof Dr. Zerrin Bayrakdar, bugün davanın görüldüğü Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na geldi. Bayrakdar\'a İstanbul Kent Savunması üyeleri de destek verdi. Bayrakdar, \"Sadece eleştirdiğim için hakkımda dava açmış. Mimarlık, her istediğini her yere yapmak değildir\" diye konuştu. \"BİZLER DEĞİL HAKAN KIRAN VE TOPBAŞ YARGILANSIN\" Adliye önünde, \"Yaşamı savunan bizler değil, beton martının mimarı Hakan Kıran ve Topbaş yargılansın\" yazılı pankart açan Kent Savunması üyeleri adına Arif Belgin basın açıklamasını okudu. Belgin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş\'ın istifa ettiğini hatırlatarak şunları söyledi: \"Geride Topbaş\'ın kent suçları kaldı. Onlardan biri de kenti savunanların tepkilerine ve toplanan binlerce imzaya rağmen başlatılan ve yapımına devam eden Kabataş Martı Projesi. Kabataş\'ı betona gömen, denizi kazıklarla dolduran ve kıyı çizgisini tarumar eden Martı Projesinin mimarı Hakan Kıran, projeyi eleştiren, projeye \'beton\' diyen bizlere dava açtı. Oysa asıl yargılanması gerekenler, tarihi Kabataş bölgesindeki kültür varlıklarını gölgeleyerek kentin hafızasına çizik atacak bu projeye imza atan, Boğaziçi\'ne kazık çakan, halkın ulaşım hakkını ortadan kaldıran Hakan Kıran ve Kadir Topbaş\'tır\" \"MİMARLIK, HER İSTEDİĞİNİ HER YERE YAPMAK DEĞİLDİR\" Daha sonra söz alan Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar ise, sadece eleştirdiği için Hakan Kıran\'ın kendisini dava ettiğini belirterek, \"Sadece sağı solu söylemesiyle projeyi eleştirdiğimi söylemiş. Çok ayıp etmiş. Ona da cevap vereceğim. Mimarlık, her istediğini her yere yapmak değildir. İstanbul\'da yapılan projelerde kamu yararı yok. İstanbul betona dönüşüyor. Hakim söz verirse bunları anlatacağım\" diye konuştu. Davaya bakan hakimin izinde olması nedeniyle duruşma ertelendi. Öte yandan Martı Projesi\'nin mimarı Hakan Kıran, eleştirilerinde proje imarını ve itibarını zeledikleri gerekçesiyle Zerrin Bayrakdar\'ın yanı sıra Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sami Yılmaztürk, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi\'nden Mücella Yapıcı, Cihan Uzun Çarşılı Baysal, İnşaat Mühendisi Ersin Kiriş hakkında da tazminat davaları açtı.