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(Görüntülü Haber) Jungle İstanbul'da açılış ve 23 Nisan çoşkusu bir arada yaşandı

İSTANBUL, (DHA)- İSFANBUL Eğlence ve Alışveriş Merkezi içerisinde faaliyete geçen “Jungle İstanbul” 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarıyla açılış heyecanını bir araya getirdi

22 Nisan 2018 17:52

İSTANBUL, (DHA)- İSFANBUL Eğlence ve Alışveriş Merkezi içerisinde faaliyete geçen “Jungle İstanbul” 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarıyla açılış heyecanını bir araya getirdi.


 

Vialand markasını yenileyerek yola İsfanbul ismi ile devam eden İsfanbul Eğlence ve Alışveriş Merkezi içinde yer alan Jungle İstanbul\'da açılışa özel dans şovları ve gösteriler sergilendi. Bayram kutlamalrına erken başlayan eğlence merkezinde hem çocuklar hem de büyükler eğlenceli anlar yaşadı.


 

ÜÇ FARKLI EĞLENCE KONSEPTİ


 

Üç farklı ünite ile hizmet vermeye başalayan eğlence merkezinde Jungle Park, Safari ve Zindan aktiviteleri yer alıyor. Jungle Park, aralarında dev yılanlar, maymunlar, büyük örümcekler, kurbağalar, timsahlar, tünel akvaryum içerisinde köpekbalıkları ve tropik resif balıkları, kaplumbağalar ile egzotik kuşların yer aldığı 100 türden 400\'e yakın canlıyı bir arada görme fırsatı sunuyor. Afrika ormanlarında lazerli macera keyfi yaşatan Safari ünitesinde ziyaretçiler yalnızca gezip görmekle kalmıyor, aynı zamanda macera haritasındaki ipuçlarıyla gizemi çözerek hikayenin kahramanı oluyor ve sürpriz ödüller kazanma imkanı yakalıyor. Korku tüneli Zindan ise yenilenen konsepti ile korkuya meydan okuyanlar ziyaretçilerini bekliyor.

 

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