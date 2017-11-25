(Görüntülü Haber) Judo camiası Karlov'u unutmadı

Ercan ATA - ANKARA / DHA Judoda Avrupa Kulüpler Şampiyonası Altın Lig müsabakaları öncesi Rusya\'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov\'un anıtına çelenk konuldu. Geçtiğimiz yıl silahlı saldırıda hayatını kaybeden Karlov\'un anısına düzenlenen organizasyon için bir araya gelen judo camiası, Rusya\'nın Ankara Büyükelçiliği bahçesindeki törene katıldı. Törene; Rusya\'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Andrey Karlov\'un eşi Marina Karlova, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Marius Vizer, Avrupa Judo Birliği Başkanı Sergey Soloveychik, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz\'un yanı sıra Türk ve Rus sporcular katıldı. Türk judocular Bilal Çiloğlu, Mert Şişmanlar, Özge Andiç ve Zeliha Cinci ile Rus judocular Mansur Isaev ve Tagir Khaibulaev, Karlov\'un büstüne çelenk koydu. Törene katılan diğer isimler ise karanfil bıraktı.