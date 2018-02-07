(Görüntülü Haber) 'Jet İmam' farklı hobileri ile şaşırtıyor 2

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, yarış motoru kullandığı için \'Jet İmam\' lakabıyla anılan Yeşil Cami\'nin 3 imamından biri olan Yusuf Çelen (32), \'Naht\' sanatı, hayvan sevgisi, müzik ve motosiklet tutkusuyla şaşırtıyor.







Karamanlı Mahallesi’ndeki Yeşil Cami\'de imamlık yapan evli Yusuf Çelen\'in sosyal hayatı ve hobileri şaşırtıyor. Klarnet ve kanun çalarak müzikle ilgilenen Yusuf Çelen, yüzlerce özel cins kanarya besliyor ve naht sanatıyla ahşaba çeşitli yöntemlerle hayat veriyor. Yusuf Çelen, tüm bunların yanı sıra motosiklet tutkusuyla da şaşırtıyor. 300 kilometre hıza kadar çıkabilen bin CC’lik yarış motoru nedeniyle \'Jet İmam\' olarak anılan Yusuf Çelen\'in farklı yaşam tarzı, cami cematinin de ilgisini çekiyor.







Yusuf Çelen, motosikletin kendisi için aşk olduğunu belirterek, \'\'Motosiklet aşkı bambaşka bir şeydir. Benim için sevginin ötesinde bir aşktır. Vazgeçemediğim bir şey. Motosiklete küçüklüğümüzde bisikletle başlayıp, daha sonra küçük motosikletler kullanarak, tamiri nasıl olur, ne yapılır, öğrenip, büyük motosikletlere geçerek başladım. Tehlikeli olmasına rağmen, vazgeçilmez bir şey\" dedi.







AHŞABA HAYAT VERİYOR







10 seneden beri de naht sanatıyla ilgilendiğini söyleyen Yusuf Çelen, \"Yaklaşık 10 yıldır bu sanat ile uğraşıyorum. Ahşap oyma, kakma, yan kesim, düz kesim gibi birçok farklı yöntem ile deneyerek çalışmalar yapıyoruz. Yaparken sabır gerektiren, süreklilik arz eden bir iş\" diye konuştu.







Müziğe olan ilgisini ve nasıl başladığını da anlatan Çelen, \"Camide teravih namazlarını kıldırmak için nota ve şan dersleri aldık. Bunu bir enstrüman ile nasıl değerlendirebiliriz, neler katabiliriz diye başladı müzik tutkusu. Üzerine ne kadar ilave edebiliriz derken kanuna başladım. Sonra değişik bir enstrüman daha olsun dedik. Grubumuzda Bolu\'da imamlık yapan arkadaşlardan birçoğu ney üflüyordu. Ben de değişiklik olsun diye hem kanun, hem klarnet ile devam ettirmeye çalışıyorum\" dedi.







