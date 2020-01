(Görüntülü Haber) Jeofizik uzmanı Gündoğdu, Gökova' Körfezi'nin ortasına dikkat çekti

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- JEOFİZİK uzmanı Yard.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu, Gökova Körfezi\'nin doğu ve batısında son 20 yılda depremler olduğunu ancak ortasında \'sismik boşluk\' (Seismic gap) bulunduğunu belirterek, bunun büyük risk oluşturduğunu söyledi. Gündoğdu, Irak-İran sınırındaki depremin Türkiye\'deki hatları etkilemesinin söz konusu olmadığını söyledi. Deprem bilincini yaratmak amacıyla Avcılar\'da Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi salonunda düzenlenen ABAG (Avcılar Belediyesi Afet Gönüllüleri) toplantısına katılan Yard. Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu, İran-Irak sınırındaki depremin Arap levhasının İran tarafına enerji birikimi sonucu \'bindirme\' yaparak bunu boşaltması olarak değerlendirdiklerini söyledi. Deprem uzmanı Gündoğdu, bu depremin Richter ölçeğine göre 7.2-7.3 büyüklüğünde olduğunu anlatırken, şöyle dedi: \"IRAK-İRAN DEPREMİ TÜRKİYE\'Yİ ETKİLEMEZ\" \"Bindirmenin tarafı da olduğu, kuzeydoğuya doğru hafif bindirme yaptığı için İran\'da 530\'un üzerinde can kaybı oldu. Hareketli olmayan Irak\'taki Süleymaniye kenti tarafında ise en son can kaybı rakamı 7 oldu. Türkiye\'de \'Bu bizi etkiler mi, tetikler mi?\' sorusu var. Tetikleme olmaz. Bizdeki bindirme hattında bizim güney sınırımızdan geçen bir bindirme hattı var. Bitlis-Zagros bindirme hattı İran\'a kadar uzayan ve bu depremin olduğu yere kadar da devam eden bir Arap levhasının bindirmesinden ibaret bunun bizi direkt etkilenecek bir olay yok doğrusu. Orada bir takım artçılar oldu. Çok yakınında depremler olabilir. Ama tetikleyebileceği enerjiyi aktarabileceği yer ancak o kadarlık bölge.\" Yard.Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, dile getirdiği bu görüşe karşılık televizyonlarda canlı yayınlara katılarak değerlendirme yapan bazı bilim insanlarının \"Bu deprem, Türkiye\'deki hatları tetikler\" dediğini hatırlatarak, \"Nasıl \'tetikler\' dediler bilmiyorum. Ben bu işin jeofiziğini bilen biriyim. Jeoloji ayrı bir ünite ama beraber çalışılınca çok daha mükemmel oluyor\" diye konuştu. GÖKOVA\'DAKİ TEHLİKE Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu, son dönemde Gökova Körfezi ve özellikle Ula\'da kaydedilen depremleri de DHA muhabirine değerlendirdi. Gündoğdu, 20 yıllık geçmişe bakıldığında Gökova Körfezi\'nin doğusu ve batısında çok sayıda depremler olduğunu, bunların Milas çevresine de sarktığını vurgulayarak şöyle dedi: \"Ören tarafında da bayağı uzunca bir fay var. O fayın üzerinde deprem olmuyor. Fay üzerinde olup deprem olmayan yerler bizi korkutur. Biz buna \'Seismic gap\' (Sismik boşluk) diyoruz. Sağında solunda hareketlere sıkışmalara rağmen düşey hareketlerle olan enerji boşaltmaları sonucunda fayın ortasında kırılacağı büyük bir ihtimal. Son 5.1 büyüklüğündeki deprem Muğla civarında Ula yakınlarında olan depremler. Orada enerji boşalması; düşey hareketler var. Ama esas Gökova Körfezi\'nin ortasında bir deprem yok. Bu riski oluşturuyor. Burada ne zaman deprem olur onu bilemem. Ama orada bu risk gittikçe artıyor. Belli çünkü. Ula\'ya geçmiş olması, bir sürü artçı olması. Kötü bir şey. \" Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de, bu toplantıları her ay düzenli yaptıklarını ifade ederek, \"İstanbul geneli ve Avcılar deprem bölgesinde. Önceliğimiz; Mevcut durumda nasıl korunuruz. Eğitime büyük önem veriyoruz ancak, ilçemizdeki eski yapıların mutlaka yenileriyle değişmesi gerekiyor\" dedi.