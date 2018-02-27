(Görüntülü Haber) Jandarmadan yazlık hırsızlarına operasyon

* Çatalca ve Silivri\'deki 11 yazlık evi soyan üç kişiden biri yakalandı. *Şüphelilerin çaldıkları eşyaları kiraladıkları araçla depolarına taşıdıkları tespit edildi. Haber: İhsan YALÇIN-İSTANBUL DHA İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca ve Silivri’de 11 hırsızlık olayını gerçekleştiren üç kişiden birini yakaladı. Bölgedeki yazlık evlerin boş olmasından faydalanan zanlıların, evleri önce gözlemledikleri, bir hareketlilik görmedikleri evlere girip hırsızlık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin çaldıkları eşyaları kiraladıkları araçla depolarına taşıdıkları tespit edildi. İstanbul Çatalca ve Silivri’de yaz sezonunun sona ermesiyle boşalan yazlık evleri hedef alan şüphelileri takibe alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olayında kullanıldığı tespit edilen aracın bir evin önünde uzun süre beklediğini tespit etti. Yeni bir hırsızlık olayının gerçekleşeceğini belirleyen ekipler, aracı takibe başladı ve bir şüpheliyi Esenyurt ilçesinde bir depoya çalıntı eşyaları taşırken suçüstü yakaladı. Depoda yapılan incelemede televizyondan jeneratöre, kablodan matkaba, ankastre ocaktan gaz lambasına kadar onlarca eşya ele geçirildi. Civardaki yazlık evlerin sahiplerini arayan Jandarma vatandaşlardan evlerini kontrol etmelerini istedi. 11 ev sahibi evlerinden hırsızlık yapıldığını jandarmaya bildirdi. Hırsızlık yapıldığı tespit edilen yazlıklarda inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, bulunan delilleri tek tek titiz bir şekilde inceledi. Gözaltına alınan E.C.’nin yapılan kimlik sorgusunda, 14 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanan E.C. adliyeye sevk edildi. 2 kişi aranıyor.