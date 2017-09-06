T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Jandarmadan sahte dolar operasyonu

Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sürülmek üzere olan 986 adet 100 dolar ele geçirdi

06 Eylül 2017 13:01

Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sürülmek üzere olan 986 adet 100 dolar ele geçirdi. Para dağıtımını yaptığı belirlenen ve jandarma tarafından gözaltına alınan 77 yaşındaki adam tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 77 yaşındaki A.B.\'nin sahte dolar temin ederek piyasaya sürülmek üzere yurt genelinde dağıtım yapacağı bilgisine ulaştı. Ekipler A.B.\'yi yakın takibe aldı. Jandarma, geçtiğimiz günlerde de Ataşehir\'de A.B.\'yi gözaltına aldı. Şüphelinin elindeki poşette 986 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.B.\'nin uyuşturucu imal ve ticareti suçundan da 3 ayrı suç kaydı daha bulunduğu öğrenildi. TURİSTLERİN YOĞUN OLDUĞU YERLERDE PİYASAYA SÜRÜLECEKTİ Jandarma ekipleri, ele geçirilen sahte dolarların başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde dağıtımının yapılacağını, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde döviz büroları aracılığıyla da piyasaya sürüleceğini değerlendiriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberYALÇINDHAJandarma KomutanlığıParaEkiplerJandarmaAtaşehirJandarmadakiTURİSTLERİN YOĞUN OLDUĞU YERLERDE PİYASAYA SÜRÜLECEKTİ JandarmaTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24