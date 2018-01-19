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(Görüntülü Haber) Jandarma'dan miniklere karne hediyesi

İSTANBUL,(DHA) İstanbul İl Jandama Komutanlığı ekipleri karne alan miniklere hediye dağıttı

19 Ocak 2018 19:09

İSTANBUL,(DHA) İstanbul İl Jandama Komutanlığı ekipleri karne alan miniklere hediye dağıttı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul genelinde 93 okulda çocukların karne gününe destek olmak için ziyarette bulundu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı adına, Komutan Yardımcısı Albay Yusuf Kurthasan\'da Sarıyer Uskumru Köyünde bulunan Uskumru İlkokulunu ziyaret ederek miniklerle sohbet etti, eğitim hayatlarında başarılar diledi. Jandarma personeli de miniklere karne hediyesi olarak çeşitli hediyeler dağıttı. Karnelerini alan öğrenciler daha sonra ziyarete gelen Jandarma Motosiklet Timi\'nin motosikletlerine bindi.

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