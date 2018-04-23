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(Görüntülü Haber) Jandarmadan D-100'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu

  İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda 15 kilogram eroin ele geçirildi

23 Nisan 2018 12:58

 

İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda 15 kilogram eroin ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Hakkari ve Van\'dan yüklü miktarda uyuşturucunun İstanbul\'a getirilerek yurtdışına götürüleceği bilgisine ulaştı. Kimlikleri tespit edilen M.Ö. ve Ş.D.\'yi  takibe alan jandarma ekipleri uyuşturucunun M.Ö.\'ye ait Esenyurt\'ta bulunan akaryakıt istasyonunu getirileceğini belirledi.


 

JANDARMADAN TAKİP 

Günler süren takip sonrası şüphelilerin uyuşturucu maddeyi sevk edecekleri aracı tespit eden jandarma ekipleri; D-100 Karayolu\'nda aracı takibe başladı. Jandarma, Edirne yönüne ilerleyen aracın yanına gelen bir taksinin bagajına uyuşturucu maddenin transfer edildiğinin görülmesi üzerine operasyon düzenledi. Jandarmayı farkeden şüpheliler kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri yolu keserek aracı durdurdu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı.


 

ALÜMİNYUM FOLYOLU ÖNLEM

Uyuşturucunun transfer edildiği  taksi de kısa süre sonra yakalandı. Aracın bagajını açan ekipler, bir çantanın içinden alüminyum folyolara sarılmış halde 15 kilogram ağırlığındaki 27 paket eroin buldu. Eroinlerin yurtdışına çıkarken x-ray cihazında fark edilmemesi için alüminyum folyoya sarıldığı ortaya çıktı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirtildi.

Yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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