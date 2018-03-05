(Görüntülü Haber) İzzet Baysal, 2 bin kişinin katıldığı törenle anıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'ya eğitim ve sağlık alanında yüzlerce tesis kazandıran hayırsever işadamı İzzet Baysal, ölümünün 18\'inci yıl dönümünde anıt mezarı başında yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı törenle anıldı. Bolu\'da kurdukları vakıf aracılığıyla kentin dört bir yanına eğitim ve sağlık alanında yüzlerce eser kazandıran Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilen hayırsever İzzet Baysal için ölümünün 18\'inci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Gölköy Kampüsü\'ndeki anıt mezarda düzenlenen törene Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, İzzet Baysal\'ın kızı Esin Avunduk, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı tören öncesi AİBÜ\'de bulunan öğrenci grupları kampüs içerisinden anıt mezara kadar İzzet Baysal için saygı yürüyüşü yaptı. Anma töreninde konuşan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, \"Bir şehrin gerek tarihinde gerek hafızasında o şehrin 7’den 70’e bütün halkının gönlünden yer edinebilmek ve her fırsatta hayırla yad edilmek bu fani dünyada çok az kişiye nasip olmuş bir meziyettir. 1980’li yıllardan itibaren tüm helal kazancını memleketin hizmetine sunan İzzet Baysal işte bu müstesna insanlardan birisidir. Ülkenin neresinde olursanız olun Bolu denilince akla ilk gelen İzzet Baysal olmaktadır\" dedi. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, \"Osmanlı devleti bir vakıf medeniyetiydi. Cumhuriyet döneminin ise vakıf medeniyetini devam ettiren en büyük temsilcisi bana göre İzzet Baba’dır. Onun sayesinde nice vakıflar oluşmaya başladı. Onun yolundan gidenler var artık. O tek başına bir vakıf insan değil onun önderlik ettiği çizgide bir çok vakıf insan onu örnek alarak yolundan gitmeye çalışıyor.\" şeklinde konuştu. Bolu Valisi Aydın Baruş ise \"İnsanın fani hayatında bırakmış olduğu eserler kendi ölümündens onra onu ölümsüz kılabilmektedir. Dünyada bunu başarabilen insan sayısı çok sınırlıdır. Bunun için içinde yaşadığınız toplumun hafızasında ve yüreğinde çok derin izler bırakmanız gerekir.İzzet Baysal bu izleri bırakabilen müstesna şahsiyetlerden birisidir\" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından İl Müftüsü Orhan Genç tarafından okunan duaların ardından törene katılanlar İzzet Baysal\'ın mezarına karanfiller bıraktı.