(Görüntülü Haber) İznikli Zeynep Nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı göreceği günü bekliyor

İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İznik ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Zeynep Tuna, rol aldığı ve büyük beğeni toplayan \'Yaşlılar Haftası\' klibinin ardından Cumhurbaşkanlığı\'nca Ankara’ya davet edildi. Yaşlı kadın, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın\'dan daveti duyunca sevinçten ağlayarak, \"Cumhurbaşkanı\'mızı yakından göreceğim günü, iple çekiyorum\" dedi.



İznik Belediye Başkanı AK Parti\'li Osman Sargın, Boyalıca Mahallesi’nde tek başına yaşayan Zeynep Tuna’yı ziyaret ederek, 17 Kasım Cuma günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'na davet edildiği haberini yaşlı kadına verdi. Tuna birlikte İznikli 75 yaşındaki Halil Alp\'in de Ankara’ya davet edildiği kendisine söylendi. Zeynep Tuna ve Halil Alp, AK Parti Genel Merkezi\'nce, geçtiğimiz aylarda Yaşlılar Haftası dolayısıyla çekilen klipte rol almıştı. Klip, izleyenlerin beğenisini toplamıştı.



Cumhurbaşkanlığı\'nın davet haberini Başkan Sargın’dan aldığını söyleyen Tuna, \"Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizim halimizi, hatırımızı soruyorsunuz. Eşim, vefat etti. Yaşlı olmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın yakın yerlerdeki her mitingine işini, gücünü bıraktı, gitti. Her zaman Cumhurbaşkanı\'mız Erdoğan’a dua ederdi. Görüşmeye ömrü yetmedi, bana nasip oldu. Cumhurbaşkanı\'mızı yakından göreceğim günü iple çekiyorum. Cumhurbaşkanı\'mız, milletinin duasıyla işlerini yapıyor\" diye konuştu.