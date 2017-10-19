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(Görüntülü Haber) İzmit'te iki minibüs yandı

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, park halindeki iki eski minibüs alev alarak yandı

19 Ekim 2017 19:55

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, park halindeki iki eski minibüs alev alarak yandı. Olay, Fatih Mahallesi Akdeniz Sokak\'ta meydana geldi. Engin ve Erdal Doydum kardeşlere ait uzun süredir arka arkaya park halinde duran iki minibüsten biri bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler yanında bulunan minibüse de sıçradı. Minibüslerin yandığını görenler itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Erdal Doydum sigara izmaritinin yangına neden olmuş olabileceğini belirterek, \"Minibüslerin park halinde bulunduğu yere lise öğrencileri zaman zaman sigara içmeye geliyor. O öğrencilerin sigara izmaritlerinden yanmış olabilir. Ben öğrencilerden şüpheleniyorum\" dedi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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