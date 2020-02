(Görüntülü Haber) İzmit'te depremi yaşatan müze (2)

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te yapılan ve Türkiye\'de bir ilk olma özelliğini de taşıyan 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi gelecek nesillere depremi ve deprem sırasında yapılacakları öğretmek ve depremlerde can, mal kayıplarını en aza indirmek konularında bilinçlendirme sağlıyor. Deprem simülatöründe depremi, sarsıntı, ses, toz, ışık gibi benzetim yoluyla birebir yaşayanlar dışarı çıktıklarında yıkılmış evlerle karşılaşıyor. İzmit Belediyesi tarafından Cephanelik bölgesinde bin 740 metrekarelik alanda yaklaşık 10 milyon liraya yaptırılan 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamlarını yitirenleri anmak adına ve deprem hakkında bir farkındalık yaratmak üzere hayata geçirilmiş bir farkındalık müzesi. 17 tematik adımdan oluşan müzenin her bir adımının kendine ait bir hikâyesi ve vermek istediği bir mesajı var. Müzenin en önemli bölümlerinden bir tanesi simülasyon odasından oluşuyor. Bu oda ile 17 Ağustos’u yaşamamış ya da daha önce bir deprem görmemiş ziyaretçilere deprem anı yaşatılarak 45 saniye içinde neler hissedildiği anlatılmak isteniyor. Deprem simülatöründe depremlerde oluşan sarsıntı, ses, toz ve ışık gibi benzetim yoluyla birebir yaşatılıyor. Simülasyon odasından çıkanlar depremin sabahına bir yolculuk yapıyor ve üç boyutlu olarak oluşturulan bir sokaktan geçiliyor. İzmit ve Gölcük’ten alınan fotoğraflarla oluşturulan sokak o günleri ve 17 Ağustos’ta ülkemizin nasıl bir felaket yaşadığını çarpıcı bir şekilde göz önüne seriyor. Umut koridoru adı verilen bölümde 17 Ağustos depremine dair bilgiler ve fotoğraflar yer alıyor. Yine başka bir bölümde de, 45 adet irili ufaklı saniyelerden oluşan saatler bulunuyor. Burada o gece, her bir saniyede yaşamlarını yitirenlerin acıları temsil ediliyor. Dijital Panorama alanında ziyaretçiler görsel bir şov eşliğinde yer kürenin sesini duyarak kendilerine verilen mesajları dinleniyor. Müzede depremle yaşamayı öğrenmenin mesajını vermek istediklerini söyleyen müze rehberi Fatma Gülle, \"Müzemiz İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilmiş farkındalık ve anma müzesi. Anma müzesi çünkü, 45 saniye içinde kaybettiğimiz binlerce canı anmak istiyoruz gelen misafirlerimizle birlikte. Aynı zamanda bir farkındalık müzesi burası. Şunu fark ettirmek istiyoruz gelen misafirlerimize, bizim ülkemiz bir deprem ülkesi, depremle her an karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla bunu bir trajedi haline getirmeyeceğiz, depremle yaşamayı öğreneceğiz mesajını vermek istiyoruz\" dedi.