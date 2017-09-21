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(Görüntülü Haber) İzmit'te çaldılar, Düzce'de yakalandılar

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te girdikleri evden altın zincir, gerdanlık ve para çaldıkları iddia edilen 2 kadın şüpheli, polisin takibi sonucu Düzce'de yakalandı

21 Eylül 2017 19:48

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te girdikleri evden altın zincir, gerdanlık ve para çaldıkları iddia edilen 2 kadın şüpheli, polisin takibi sonucu Düzce\'de yakalandı. İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi\'nde 21 Temmuz günü bir eve giren iki kadın evden yüklü miktarda para, altın zincir ve gerdanlık gibi ziynet eşyası çalıp kayıplara karıştı. Olayın ardından çevrede bulunan güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceleyen polis ekipleri 2 kadının Kayseri’den gelerek çevre illerde hırsızlık yapan S.U(19) ve S.K(19) olduğunu tespit etti. Olayın ardından çevre illerde operasyon başlatan polis, iki kadının Düzce’de olduğunu belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Düzce’de yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Gözaltına alınan S.U’nun 13, S.K’nın da 24 hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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