(Görüntülü Haber) İzmit Protestan Kilisesi'nde Noel Bayramı kutlandı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli),(DHA)- İZMİT Proteston Kilisesi\'nde, Noel Bayramı dualarla kutlandı. Noel Bayramı, İzmit Protestan Kilisesi\'nde düzenlenen ibadet ile kutlandı. İzmit Protestan Kilisesi Pastörü Emre Karaali\'nin söylediği ilahilere Hristiyanlar eşlik etti. Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilen Noel Bayramı\'nı anlatan İzmit Protestan Kilisesi Pastörü Emre Karaali, şöyle reri: \"Her yıl olduğu gibi bu yıl da İzmit Protestan Kilisesi olarak Noel kutlaması gerçekleştiriyoruz. Noel kutlaması aslında yılbaşı kutlamasıyla çok karıştırılıyor. Biz bir anlamda topluma bunu anlatmaya çalışıyoruz. Noel ve yılbaşı birbirinden farklıdır. Noel, İsa Mesih\'in doğuşunun kutlandığı bir bayramdır. Bizim için çok önemli bir bayramdır. Bununla beraber, yılbaşı yeni bir yıla girmek için düzenlenen bir etkinliktir. İkisi birbirinden çok farklıdır. Bugün de anlamına uygun bir şekilde ilahilerle, dualarla, şükranlarla rabbe yaklaşacağız ve hamtlarımızı, şükranlarımızı rabbe sunacağız.\"