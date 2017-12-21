(Görüntülü Haber) İzmit pişmaniyesi dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor (2)

Ergün AYAZ- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'in simgesi haline gelen pişmaniye, dünyanın dört bir tarafına ihraç ediliyor. İzmit Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, Kocaeli\'de 14 pişmaniye firmasının günde 25 ton pişmaniye ürettiğini, yüzde 45\'inin 25 ülkeye ihraç edildiğini, yüzde 55\'inin ise iç piyasa dağıtıldığını söyledi. Pişmaniyenin en çok Rusya\'ya gönderildiğini belirten Şahin, bu ülkeyi ise Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt\'in takip ettiğini kaydetti. İzmit\'te bulunan 14 pişmaniye firması, günde 25 ton pişmaniye ve saray helvası üretiyor. 25 ton pişmaniye ve saray helvasının yüzde 45\'i yurt dışına ihraç edilirken, yüzde 55\'i de yurt içinde satılıyor. Pişmaniyenin Antep fıstıklısı, fındıklısı, kakaolusu, çikolatalısı olmak üzere birçok çeşidi üretiliyor. İzmit Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, \"Kocaeli\'de 14 pişmaniye firması var. Firmalar, günlük yaklaşık olarak 25 ton pişmaniye üretiyor. Bu üretilen pişmaniyenin de yüzde 45\'i ihraç ediliyor. Yüzde 55\'i de iç piyasaya dağıtılıyor. Kocaeli\'den dünyanın yaklaşık 25 ülkesine pişmaniye ihraç ediyoruz\" dedi. Yoğun olarak pişmaniye ihracatı yaptıklarını anlatan Şahin, şunları söyledi: \"İhraç ettiğimiz ülkeler arasında sıralama yapacak olursak en çok tatlıyı seven ve pişmaniyeyi seven Rusya\'dan başlayabiliriz. Rusya\'dan sonra en son yaşanan krize kadar Irak, ikinci ihracat yaptığımız ülkeydi ve yine en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasına girecek olan Arabistan ve Kuveyt\'tir. Arap ülkeleri, pişmaniyeyi daha doğrusu tatlıyı çok seviyorlar. Bu da bizim için bir fırsat oluyor. Biz de o bölgelere yükleniyoruz. Avrupa ülkelerinden Almanya, bizim Türk nüfusunun çok yoğun olduğundan dolayı Türk marketleri ciddi derecede pişmaniye tüketimi yapıyor. Biz de bu fırsatı değerlendiriyoruz. Avusturya\'ya ciddi derecede ihracatımız var. Belçika, çikolatalı ürünleri daha çok sevdiği için Belçika ve Fransa da bizim ihracat yaptığımız ülkeler arasına girmektedir. İç piyasaya baktığımızda Kocaeli\'den daha çok biz diğer şehirlere veriyoruz. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ciddi derecede pişmaniye tüketimi yapmaktadır. Bunu Karadeniz Bölgesi, takip etmektedir. Ondan sonra Trakya Bölgesi, üçüncü sırada geliyor. Marmara Bölgesi ise dördüncü sırada pişmaniye tüketen bölge.\" \'PİŞMANİYE HEDİYELİK GÖTÜRÜLÜYOR\' Pişmaniyenin genellikle hediye olarak götürülmek üzere alındığını belirten Başkan Şahin, şunları söyledi: \"Pişmaniye, aslında burada üretiliyor; ama burada tüketilmiyor. Dışarıda daha çok tüketiliyor. \'Neden?\' derseniz bizimkiler, Kocaeli bölgesi olarak pişmaniyeyi yemekten ziyade hediye olarak götürülecek ürün olarak baktıklarından dışarıda daha çok tüketiliyor. Pişmaniye, maalesef ki günlük tatlı şeklinde tüketilmiyor. Biz, bunun için çok mücadele ediyoruz, hem dernek olarak hem firmam adına. Nedenini de şöyle söyleyebilirim. Pişmaniyeyi insanlar, tatlı olarak bilmiyor. Eğer bunun bir kere tadına baksalar, bir kere yeme alışkanlığı edinseler ben, inanıyorum ki diğer tatlı çeşitlerinden çok pişmaniye tüketeceklerdir. Ana kategori olarak ayırdığımızda iki çeşit ürünümüz var. Birincisi, pişmaniye öteki de saray helvası; ama biz, pişmaniyeyi çok çeşitlendiriyoruz. Bunun tel pişmaniyesi var, fıstıklı pişmaniyesi var, fındıklı pişmaniyesi var, çikolatalı pişmaniyesi var. Bu şekilde çeşitlendirdiğimizde, pişmaniye ve saray helvası olmak üzere 26 çeşit ürünümüz var.\"