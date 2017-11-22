(Görüntülü Haber) İzmit Körfezi'ne 3 bin levrek, 3 bin kalkan yavrusu bırakıldı

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - İZMİT Körfezi\'ni Balıklandırma Projesi kapsamında 3 bin levrek ve 3 bin kalkan balığı denize salındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin \'İzmit Körfezi\'ni Balıklandırma Projesi\' kapsamında 3 bin levrek ve 3 bin kalkan yavrusu Değirmendere sahilinden körfeze bırakıldı. Körfezi balıklandırma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, İl Çevre Koruma Daire Başkanı Necmi Kahraman ve çok sayıda vatandaş katıldı. İzmit Körfezi\'nde alınan damızlık kalkan balıkları Trabzon Su Ürünleri Merkezi Araştırma Enstitüsü, levrek balıkları da Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Merkezi\'nde üretildi. 6 ay boyunca büyütülen balıklar kıyıdaki cam akvaryumlara bağlanan hortumlardan denize salındı. İzmit Körfezi konusunda çok hassas davrandıklarını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Bir zamanlar cahillik yaptık. Çevre, deniz kirlenmez sandık. Koskoca Karadeniz, Marmara kirlenmez sandık. Bir süre sonra bu tertemiz soframız, tertemiz mutfağımız elimizden çıktı gitti. Bir de deprem yaşadık. Daha büyük cahillik yaptık. Bütün molozlarımızı dereye denizlerimize döktük. Bazı ilçelerimizde maalesef on binlerce kamyon moloz aldık sahillerden biz. Başiskele, Karamürsel, Derince ve İzmit sahillerinden makinelerle molozları alıp farklı yerlere götürdük. Tabiata uygun yerlerde dolgu malzemesi olarak kullandık. Bazı bayanlar mutfaklarında temizdir. Aynı titizliği İzmit Körfezi ve çevre konusunda titiz durdum dedi. Karaosmanoğlu balıklandırma projesinin bilimsel bir çalışma olduğunu belirterek, Bu bilimsel bir çalışma. Bir tarafımızda Tarım Bakanlığı Su Ürünleri\'nin önerileriyle bu çalışmayı başlattık. Bu bilimsel çalışma devam edecek. Trabzon ve Antalya\'da büyütülen balıkları denize bırakacağız. Amacımız doğal serüveni hızlandırmak. Hayal ettiğimiz İzmit Körfezi, hayal ettiğimiz dereler, hayal ettiğimiz sahiller daha da güzelleşecek. Tüm vatandaşlarımızı doyuracak balıklar yetişecek İzmit Körfezi\'nde. Balıklandırma projemiz hayırlı olsun diye konuştu. Görüntü Dökümü