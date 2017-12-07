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(Görüntülü Haber) İzmirli sürücülerden örnek davranış

Mehmet CANDAN İZMİR, (DHA)İZMİR'de sabah saatlerinde çıkan yangına giden itfaiye ekiplerine Konak Tünelleri içindeki sürücüler, fermuar sistemiyle yol vererek örnek bir davranışa imza attı

07 Aralık 2017 16:45

Mehmet CANDAN İZMİR, (DHA)İZMİR\'de sabah saatlerinde çıkan yangına giden itfaiye ekiplerine Konak Tünelleri içindeki sürücüler, fermuar sistemiyle yol vererek örnek bir davranışa imza attı. Mithatpaşa Caddesi\'nde sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, olay yerine ulaşmak için Konak Tünelleri güzergahını tercih etti. Trafiğin yoğun olmasından dolayı ilerlemekte güçlük çeken ekiplere tünel içindeki sürücüler özellikle Avrupa\'da kullanılan fermuar sistemiyle yol vererek ekiplerin hızlı bir şekilde olay yerine ulaşmasına yardımcı oldu. İzmirli sürücülerin örnek davranışının görüntüleri sosyal medya da paylaşılırken, sürücüler vatandaşların büyük takdirini kazandı. FERMUAR SİSTEMİ NEDİR Fermuar sistemi, trafikte acil durumlarda kullanılan ve acil araçlar için diğer araçların yol açma tekniği olarak açılı bir şekilde yol açmaları yöntemidir. Özellikle Avrupa\'da yaygın olarak kullanılan sisteme fermuar denmesi, araçların açılı bir şekilde sağa ve sola yanaşarak hayat koridoru oluşturmasıyla ortaya çıkan şeklin fermuara benzemesi ve çok pratik olmasıdır. Trafikte ambulanslar, itfaiyeler gibi geçiş üstünlüğü olan araçlara yol açmak için kullanılmaktadır.

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